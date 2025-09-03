Le Nasdaq et le S&P 500 terminent en hausse grâce à Alphabet, Apple et aux espoirs de baisse des taux d'intérêt ; le Dow Jones s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alphabet progresse après une décision de justice sur le navigateur Chrome; Apple fait de même

Macy's s'envole après le relèvement de ses prévisions annuelles

Les investisseurs digèrent les commentaires des responsables de la Fed sur les taux

Indices: Dow en baisse de 0,1 %; S&P 500 en hausse de 0,5 %; Nasdaq en hausse de 1 %

(Les mises à jour se terminent avec les volumes et les mouvements d'actions) par Caroline Valetkevitch

LeNasdaq a augmenté de 1 % et le S&P 500 a également terminé en hausse mercredi, Alphabet ayant bondi après qu'un juge américain se soit prononcé contre la scission de la société mère Google et les investisseurs étant optimistes quant à la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale ce mois-ci.

Le Dow Jones a terminé en légère baisse, les actions de Boeing BA.N ayant baissé de 2,1%.

Alphabet GOOGL.O et Apple AAPL.O ont donné au S&P 500 et au Nasdaq leurs plus fortes hausses. Les actions d'Alphabet ont augmenté de 9,1 % après la décision rendue mardi en fin de journée , qui permet à Google de conserver le contrôle de son navigateur Chrome et de son système d'exploitation mobile Android, tout en interdisant certains contrats d'exclusivité avec des fabricants d'appareils et des développeurs de navigateurs.

Les actions d'Apple ont gagné 3,8 % , car la décision a également préservé les paiements lucratifs versés par Google au fabricant de l'iPhone.

"Google et Apple ont reçu une bouée de sauvetage ... . Ils ont gagné le concours", a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l'Oklahoma. "Les tribunaux n'ont fait que consolider leur réputation

Plusieurs responsables de la Fed ont déclaré que les préoccupations relatives au marché de l'emploi continuaient à les inciter à penser que des réductions de taux étaient à prévoir. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré qu'il pensait que la banque centrale devrait réduire ses taux lors de sa prochaine réunion. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a réitéré son opinion selon laquelle une réduction des taux est à prévoir, bien qu'il n'ait pas précisé dans quel délai elle pourrait avoir lieu.

Plus tôt, les données ont montré que les offres d'emploi américaines ont chuté en juillet, suggérant un ralentissement du marché du travail.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 24,58 points, soit 0,05%, à 45 271,23, le S&P 500 .SPX a gagné 32,72 points, soit 0,51%, à 6 448,26 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 218,10 points, soit 1,03%, à 21 497,73.

Le mois de septembre est historiquement un mois faible pour le marché boursier. MaisPeter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York, a déclaré qu'il ne pensait pas que le mois serait "aussi éprouvant qu'il l'est habituellement en raison du fait que l'on s'attend à ce que la Fed abaisse ses taux"

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains s'attendent désormais largement à ce que la Fed abaisse ses taux ce mois-ci, estimant à 96 % les chances d'une réduction de 25 points de base à la fin de la réunion de deux jours de la Fed, le 17 septembre l'outil FedWatch du CME Group.

Les investisseurs attendaient toujours avec impatience le rapport mensuel sur l'emploi de vendredi.

Les actions de Macy's M.N ont bondi de 20,7 % après que la société a relevé ses prévisions annuelles. En revanche, les actions du distributeur discount Dollar Tree

DLTR.O ont chuté de 8,4 % après que la société a prévu un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations, avec des tarifs douaniers qui augmentent les coûts pour le distributeur .

Alors que la saison des résultats du deuxième trimestre aux États-Unis touche à sa fin, les investisseurs sont très attentifs aux estimations des résultats du troisième trimestre et à l'impact éventuel de la guerre des tarifs douaniers menée par le président Donald Trump.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,33 contre 1 à la Bourse de New York. Il y a eu 224 nouveaux sommets et 45 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 259 titres ont augmenté et 2 337 ont baissé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,03 à 1.

Le volume sur les bourses américaines était de 14,95 milliards d'actions, comparé à la moyenne de 16,18 milliards d'actions pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.