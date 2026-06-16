Le Nasdaq et le S&P 500 reculent tandis que le Dow Jones atteint un nouveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les cours de clôture préliminaires)

* SpaceX dépasse la capitalisation boursière d'Amazon

* Les investisseurs attendent la première réunion de la Fed sous la présidence de Warsh

* Le secteur financier en tête des hausses du S&P, la technologie est le plus grand retardataire

par Sinéad Carew et Sruthi Shankar

Le Nasdaq Composite et le S&P 500 ont terminé en baisse mardi sous la pression des valeurs technologiques, tandis que le Dow Jones Industrial Average a enregistré sa deuxième clôture record consécutive.

Après avoir fortement rebondi lundi grâce à l’optimisme suscité par un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran, les investisseurs du S&P 500 et du Nasdaq ont marqué une pause, alors même que les cours du pétrole tombaient à leur plus bas niveau depuis début mars. L'action de SpaceX SPCX.O a progressé, mais a effacé ses gains antérieurs. Pendant une grande partie de la séance, la capitalisation boursière de cette entreprise spécialisée dans les fusées et l'IA a dépassé celle d'Amazon AMZN.O et a brièvement surpassé celle de Microsoft MSFT.O .

Si la baisse des cours du pétrole a apporté un certain soutien aux actions, Mark Luschini, stratège en chef des investissements chez Janney Montgomery Scott à Philadelphie, a déclaré qu’il était trop difficile de capitaliser sur les récentes hausses spectaculaires du secteur technologique, qui pèse lourd dans l’indice, sans marquer de pause. Il a relevé une certaine prudence de la part des investisseurs à l’approche de la mise à jour de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, prévue mercredi après-midi.

« Le marché a connu un mouvement important hier », a déclaré M. Luschini, faisant allusion à la hausse de 1,65 % du S&P 500 lundi et à celle de plus de 3 % du Nasdaq. « Nous sommes simplement en train d’assimiler une partie de ces gains, et le climat en prévision de la réunion de la Fed est toujours un peu hésitant. »

Selon les données préliminaires, l’indice S&P 500 .SPX a perdu 41,85 points, soit 0,55 %, pour clôturer à 7 512,44 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 301,13 points, soit 1,15 %, à 26 382,81. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 345,54 points, soit 0,67 %, pour atteindre 52 016,57.

LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE À LA BAISSE, LE SECTEUR FINANCIER EN HAUSSE

Les investisseurs se sont tournés vers les secteurs sensibles à la conjoncture économique et ont vendu les valeurs technologiques surévaluées au cours de la séance, les valeurs des semi-conducteurs ayant fortement chuté après avoir grimpé en flèche lors des trois séances précédentes. Parmi les 11 principaux secteurs d’activité du S&P 500, les valeurs financières .SPSY et les valeurs industrielles .SPLRCI ont progressé. Les contrats à terme sur le pétrole américain CLc1 ont clôturé en baisse de 5,8 % alors que certains détails ont été révélés concernant l’accord provisoire entre les États-Unis et l’Iran , qui devrait prolonger de 60 jours supplémentaires le fragile cessez-le-feu annoncé en avril et rouvrir le détroit d’Ormuz, que l’Iran bloque de fait depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l’Iran en février.

Le président américain Donald Trump a déclaré que cet accord empêcherait Téhéran de se doter de l’arme nucléaire, tandis qu’un responsable américain a précisé qu’il autorisait l’Iran à vendre du pétrole dès sa signature. La guerre avait fait grimper les cours du pétrole depuis son début fin février et attisé les craintes d’une inflation tenace, ce qui influence la politique de la banque centrale américaine en matière de taux d’intérêt. Les investisseurs s’attendent largement à ce que la Fed maintienne mercredi ses taux d’intérêt dans leur fourchette actuelle de 3,50 % à 3,75 %, même s’ils suivront de près les commentaires du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh , sur l’inflation, le chômage et les perspectives économiques.

Les opérateurs s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés pendant une grande partie de l'année, mais tablent sur une probabilité d'environ 42 % d'une hausse de 25 points de base en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Au niveau des valeurs individuelles, l’action Olin OLN.N a chuté après que le fabricant de produits chimiques a annoncé son intention d’acquérir Huntsman HUN.N dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à 2,43 milliards de dollars. L’action Huntsman a également reculé, l’offre s’inscrivant en décote par rapport au cours récent du titre.

L'action Yum Brands YUM.N a progressé après que la chaîne de restauration rapide a annoncé qu'elle allait céder sa chaîne Pizza Hut pour 2,7 milliards de dollars, alors qu'elle est confrontée à une concurrence acharnée et à la prudence des consommateurs en matière de dépenses.