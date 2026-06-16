Le Nasdaq et le S&P 500 reculent tandis que le Dow Jones atteint un niveau record à la clôture

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les cours de clôture définitifs et les volumes de transactions)

* Indices mitigés: le Dow Jones en hausse de 0,64 %, le S&P en baisse de 0,57 %, le Nasdaq en baisse de 1,15 %

* SpaceX dépasse la capitalisation boursière d'Amazon

* Les investisseurs attendent la première réunion de la Fed sous la présidence de Warsh

* Le secteur financier en tête des hausses du S&P, la technologie est le plus grand retardataire

par Sinéad Carew et Sruthi Shankar

Le Nasdaq Composite et le S&P 500 ont terminé en baisse mardi sous la pression des valeurs technologiques, tandis que le Dow Jones Industrial Average a enregistré sa deuxième clôture record consécutive et que SpaceX a bondi pour devenir la cinquième entreprise américaine la plus valorisée.

Après avoir fortement rebondi lundi grâce à l'optimisme suscité par un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, les investisseurs du S&P 500 et du Nasdaq ont marqué une pause, alors même que les cours du pétrole tombaient à leur plus bas niveau depuis début mars. L'action SpaceX SPCX.O a clôturé en hausse de 4,8 % à 201,80 dollars, après avoir atteint un plus haut historique à 225,64 dollars. L'entreprise spécialisée dans les fusées et l'intelligence artificielle a terminé la séance avec une capitalisation boursière supérieure à celle d'Amazon AMZN.O et a brièvement dépassé celle de Microsoft MSFT.O lors des échanges matinaux.

Si la baisse des cours du pétrole a quelque peu soutenu les actions, Mark Luschini, stratège en chef des investissements chez Janney Montgomery Scott à Philadelphie, a déclaré qu’il était trop difficile de capitaliser sur les récentes hausses spectaculaires du secteur technologique, qui pèse lourd dans l’indice, sans marquer de pause. Il a relevé une certaine prudence de la part des investisseurs à l’approche de la mise à jour de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, prévue mercredi après-midi.

« Nous avons connu un mouvement important hier sur les marchés », a déclaré M. Luschini, faisant allusion à la hausse de 1,65 % du S&P 500 lundi et à celle de plus de 3 % du Nasdaq. « Nous sommes simplement en train d'assimiler une partie de ces gains, et le climat en prévision de la réunion de la Fed est toujours un peu hésitant. »

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 328,64 points, soit 0,64 %, à 51 999,67, le S&P 500 .SPX a perdu 42,94 points, soit 0,57 %, à 7 511,35 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 307,60 points, soit 1,15 %, à 26 376,34.

LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE À LA BAISSE, LES VALEURS FINANCIÈRES EN HAUSSE

Mardi, les investisseurs se sont tournés vers les secteurs sensibles à la conjoncture économique et ont vendu les valeurs technologiques, jugées surévaluées. Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont fortement chuté après avoir grimpé en flèche lors des trois séances précédentes.

Sur les 11 principaux secteurs d’activité du S&P 500, sept ont terminé en hausse. Le secteur financier .SPSY , en hausse de 1,5 %, et le secteur industriel .SPLRCI , en hausse de 0,7 %, ont enregistré les plus fortes progressions. Le secteur technologique .SPLRCT a été le plus à la traîne, avec une baisse de 2,3 %. L’indice des semi-conducteurs de Philadelphie

.SOX a nettement sous-performé, avec une chute de 5,7 %. Les contrats à terme sur le pétrole américain CLc1 ont clôturé en baisse de 5,8 % alors que certains détails ont été révélés concernant l’accord provisoire entre les États-Unis et l’Iran , qui devrait prolonger de 60 jours supplémentaires le fragile cessez-le-feu annoncé en avril et rouvrir le détroit d’Ormuz, que l’Iran bloque de fait depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l’Iran en février.

Le président américain Donald Trump a déclaré que cet accord empêcherait Téhéran de se doter de l’arme nucléaire, tandis qu’un responsable américain a précisé qu’il autorisait l’Iran à vendre du pétrole dès sa signature. La guerre avait fait grimper les cours du pétrole depuis son déclenchement fin février et attisé les craintes d’une inflation tenace, ce qui influence la politique de la banque centrale américaine en matière de taux d’intérêt. Les investisseurs s’attendent largement à ce que la Fed maintienne mercredi ses taux d’intérêt dans leur fourchette actuelle de 3,50 % à 3,75 %, même s’ils suivront de près les commentaires du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh , sur l’inflation, le chômage et les perspectives économiques.

Les opérateurs s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés pendant la majeure partie de l'année, mais tablent sur une probabilité de près de 43 % d'une hausse de 25 points de base en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Au niveau des valeurs individuelles, l’action Olin OLN.N a chuté de 5,9 % après que le fabricant de produits chimiques a annoncé son intention d’acquérir Huntsman HUN.N dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à 2,43 milliards de dollars. L’action Huntsman a quant à elle dégringolé de 17 %, l’offre s’inscrivant en décote par rapport au cours récent du titre.

L'action Yum Brands YUM.N a progressé de 1,9 % après que la chaîne de restauration rapide a annoncé la vente de sa chaîne Pizza Hut pour 2,7 milliards de dollars, alors qu'elle est confrontée à une concurrence acharnée et à la prudence des consommateurs.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,06 fois plus nombreux que ceux en baisse, avec 338 nouveaux plus-hauts et 84 nouveaux plus-bas. Sur le Nasdaq, 1 963 titres ont progressé et 2 835 ont reculé, les titres en baisse étant 1,44 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 23 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 78 nouveaux plus-hauts et 119 nouveaux plus-bas.

Sur les places boursières américaines, 20,98 milliards d’actions ont changé de mains, contre une moyenne de 20,84 milliards au cours des 20 dernières séances.