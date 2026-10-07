Le Nasdaq et le S&P 500 reculent après avoir atteint des sommets historiques, dans un contexte de remontée des taux

par Tharuniyaa Lakshmi et Shashwat Chauhan

Le Nasdaq et le S&P 500 ont reculé mercredi par rapport à leurs plus hauts historiques, alors que les rendements des bons du Trésor et les cours du pétrole rebondissaient, incitant les investisseurs à la prudence dans l'attente du compte-rendu de la réunion de septembre de la Réserve fédérale.

Le sentiment est devenu plus prudent, les investisseurs réévaluant les perspectives concernant les taux d'intérêt et les coûts de l'énergie. Le Brent LCOc1 est repassé au-dessus du seuil psychologique des 100 dollars le baril, alors que les inquiétudes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient persistent. O/R

« Nous assistons aujourd'hui à quelques prises de bénéfices. Le marché est très attentif au compte-rendu de la Fed, mais en fin de compte, ce sont les évolutions des cours du pétrole et des rendements qui détermineront l'orientation du marché aujourd'hui », a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs figuraient parmi les plus fortes baisses. Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a reculé de 2,3 %,le géant des semi-conducteurs Nvidia NVDA.O a perdu 0,7 % et l'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a chuté de 2,3 %.

SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk, a perdu 1,7 % après la publication d'un article du Financial Times indiquant que cette entreprise, active aussi bien dans le domaine des fusées que dans celui de l'IA , cherchait à lever 40 milliards de dollars pour financer l'achat de puces Nvidia.

Huit des onze secteurs du S&P 500 ont clôturé en baisse, les matériaux .SPLRCM et l'industrie .SPLRCI enregistrant les plus fortes baisses.

Les secteurs de l'énergie .SPNY et de la santé .SPXHC ont progressé, gagnant chacun 0,6 %.

À 9 h 43 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 472,21 points, soit 0,92 %, à 51 049,07, le S&P 500 .SPX perdait 44,80 points, soit 0,56 %, à 7 775,04 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 235,16 points, soit 0,85 %, à 27 364,73.

Le rendement des obligations du Trésor à 30 ans US30YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis 2002, s'établissant en fin de séance à 5,72 %, dans l'attente de la publication, plus tard dans la journée, du compte-rendu de la réunion de politique monétaire de septembre de la Réserve fédérale américaine , au cours de laquelle les responsables ont relevé les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation.

Les opérateurs s'attendent largement à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés lors de sa réunion d'octobre, mais une hausse en décembre reste envisageable, selon l'outil CME FedWatch.

L'indice S&P 500 à pondération égale .SPXEW se situe quant à lui à plus de 5 % de ses plus hauts historiques, tandis que l'indice Russell 2000 des petites capitalisations .RUT , sensible aux taux d'intérêt, a perdu plus de 8 % par rapport à son plus haut historique.

LES MARCHÉS SE PRÉPARENT À LA SAISON DES RÉSULTATS

L'attention devrait se porter sur les performances des entreprises américaines à l'approche de la saison des résultats du troisième trimestre, qui débute la semaine prochaine, plusieurs grandes sociétés financières devant publier leurs résultats mardi.

Les actions américaines ont récemment été soutenues par l'optimisme entourant le secteur de l'intelligence artificielle et par les anticipations de résultats solides des entreprises, malgré la hausse des prix de l'énergie et une vague de ventes estivale sur les marchés obligataires qui a alimenté les craintes d'un resserrement de la politique monétaire.

Selon LSEG, les analystes tablent actuellement sur une croissance globale des bénéfices du S&P 500 de 30,6 % pour la période de juillet à septembre, tirée par une hausse attendue de 114,7 % des bénéfices du secteur de l'énergie, suivie d'une progression estimée à 66,5 % des résultats du secteur technologique.

Bien que cette croissance des bénéfices de 30 % soit inférieure à celle du deuxième trimestre, au cours duquel les entreprises du S&P 500 avaient enregistré une hausse de 54 % de leurs bénéfices, les investisseurs s'attendent à une saison largement positive qui devrait soutenir des marchés boursiers à des niveaux records.

Parmi les autres titres ayant fait parler d'eux, l' RBLX.O , société à l'origine de Roblox, a reculé de 1,6 % après l'annonce par Google et Unity d'un partenariat portant sur une nouvelle plateforme de jeux vidéo basée sur l'IA, susceptible de concurrencer les offres « » de la plateforme de jeux .

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 3,74 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 3,19 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 8 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 5 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 8 nouveaux plus hauts et 129 nouveaux plus bas.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,92 %, S&P -0,56 %, Nasdaq -0,85 %

* SpaceX recule après un article du Financial Times faisant état d'une levée de fonds de 40 milliards de dollars

* L'indice des puces électroniques de Philadelphie recule de plus de 2 %

(Mises à jour à l'ouverture des marchés)