Le Nasdaq chute à son plus bas niveau depuis près d'un mois alors que la chute du secteur de l'IA s'accentue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* TSMC fait preuve de prudence pour 2027 après un sixième trimestre consécutif de bénéfice record

* Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en septembre

* Le VIX atteint son plus haut niveau depuis deux semaines

* CoreWeave recule de plus de 8 % après une chute de 15 % mercredi

* Indices: le Dow Jones progresse de 0,32 %, le S&P 500 recule de 0,42 % et le Nasdaq perd 1,06 %

(Mises à jour après l'ouverture des marchés)

par Sruthi Shankar et Purvi Agarwal

Le Nasdaq a chuté jeudi à son plus bas niveau depuis près d’un mois, plombé par une vague de ventes croissante sur les titres liés à l’IA, alimentée par la crainte que la hausse des taux d’intérêt n’affecte les investissements dans ce secteur, et par de nouvelles données indiquant une montée des pressions sur les prix aux États-Unis.

Mercredi, le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leur plus forte baisse journalière depuis juillet après que des données sur l'inflation des prix à la consommation plus élevées que prévu, ont alimenté les anticipations de nouvelleshausses des taux d'intérêtpar la Réserve fédérale américaine , pesant sur les valeurs technologiques .

La note prudente du fabricant de semi-conducteurs TSMC 2330.TW pour 2027, invoquant des incertitudes macroéconomiques , a également pesé sur le moral des investisseurs.

Les informations selon lesquellesle chiffre d’affaires du laboratoire d’IA Anthropic aurait bondi de 45 %au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent n’ont pas suffi à remonter le moral des investisseurs.

L'opérateur de centres de données fortement endetté CoreWeave CRWV.O , se trouvant au cœur de la récente tempête qui secoue le secteur technologique, a perdu 8,5 % après une chute de 15 % mercredi, tandis quele géant du cloud computing Oracle ORCL.O a légèrement reculé après une baisse de près de 9 % lors de la séance précédente. Les obligations de ces entreprises ont également chuté, poussant leurs rendements à des niveaux records.

Les fabricants de puces ont perdu du terrain: Nvidia

NVDA.O a reculé de 3,3 %, tandis que Micron Technology MU.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont respectivement perdu 5 % et 6,4 %.

L’indice global des semi-conducteurs .SOX aura perdu 2 000 milliards de dollars, soit une baisse de plus de 14 % en sept séances, si ces pertes se confirment. Il s’agirait de sa plus longue série de baisses depuis mai 2025.

Le secteur des technologies de l’information du S&P 500

.SPLRCT a été le plus gros frein, avec une baisse de 2 %. Cette chute a poussé les investisseurs vers les obligations d’État, le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR s’établissant à 5,0725 %, son plus bas niveau depuis trois semaines.

“Les investisseurs s’interrogent de plus en plus sur la part de croissance future déjà intégrée dans les valorisations, sur le mode de financement de cette expansion et sur le moment où ces investissements généreront des rendements suffisants”, a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo, dans une note.

“La réévaluation de la dette de CoreWeave suggère que les investisseurs sont de moins en moins disposés à financer la croissance des infrastructures d’IA à n’importe quel prix.”

À 9 h 50 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 163,58 points, soit 0,32 %, à 51 785,06, le S&P 500 .SPX a reculé de 32,20 points, soit 0,42 %, à 7 686,74, et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 283,07 points, soit 1,06 %, à 26 409,80.

L’indice de volatilité du CBOE .VIX , considéré comme le baromètre de la peur à Wall Street, a atteint son plus haut niveau depuis deux semaines et a clôturé en hausse de 0,83 point, à 17,74.

Les investisseurs ont continué de se tourner vers les secteurs traditionnellement défensifs, les valeurs de la santé

.SPXHC et des biens de consommation de base .SPLRCS progressant chacune de plus de 2 %. Les hausses enregistrées par ces titres ont soutenu le Dow.

Le Nasdaq a chuté de plus de 4 % par rapport aux sommets historiques atteints la semaine dernière, les inquiétudes liées à la hausse des coûts d’emprunt et aux dépenses en intelligence artificielle menaçant d’éclipser la saison des résultats du troisième trimestre , au cours de laquelle les bénéfices du S&P 500 devraient progresser de 30,6 %, selon les données de LSEG.

Les données ont montré que les prix à la production aux États-Unis ont enregistré en septembre leur plus forte hausse depuis quatre ans et demi, dans un contexte de hausse des coûts des biens et des services, ce qui constitue le dernier signe en date d’une inflation qui s’étend au-delà des produits énergétiques.

Les marchés vont désormais scruter de près le discours du président de la Fed, Kevin Warsh, devant l’assemblée annuelle du Fonds monétaire international.

L'action Rocket Lab RKLB.O a chutéde 15 % après que l'entreprise spatiale a annoncé que le lancement inaugural de sa nouvelle fusée Neutron, plus grande, avait été reporté à l'année prochaine.

Le titre FMC FMC.N a chuté de plus de 38 % après que l’entreprise de produits agrochimiques a fortement revu à la baisse ses prévisions pour le troisième trimestre, qui incluent une perte de 625 à 675 millions de dollars liée à des actions commerciales.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,78 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,05 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 20 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 29 nouveaux plus hauts et 261 nouveaux plus bas.