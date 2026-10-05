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Le Nasdaq bat un nouveau record alors que le secteur technologique continue de dominer le marché
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 22:14

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction: la hausse du S&P 500 pour la journée (paragraphe 2) est d'environ 0,7%.)

* Les principaux indices américains terminent en hausse; le Nasdaq en tête, avec une progression d'environ 1,1%

* Le secteur des matériaux arrive en tête des hausses du S&P 500; l'immobilier est le seul perdant

* Le dollar progresse et atteint son plus haut niveau depuis avril 2025; l'or reste pratiquement stable; le bitcoin recule; le brut américain baisse de >2%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 5,31%

5 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LE NASDAQ ENREGISTRE UN NOUVEAU RECORD TANDIS QUE LES VALEURS TECHNOLOGIQUES CONSERVENT LEUR LEADERSHIP

L'indice Nasdaq Composite .IXIC a enregistré lundi son 23e record de clôture de l'année, grâce notamment à Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O , tandis que la baisse des cours du pétrole a constitué un facteur favorable supplémentaire.

Le S&P 500 .SPX a progressé d’environ 0,7%, se situant ainsi à 0,32% de son plus haut historique atteint le 13 août. Le Dow .DJI a également progressé, même s’il reste à 5,67% de son propre record de clôture enregistré le 5 août.

Les actions ont réussi à progresser malgré une nouvelle hausse des rendements des bons du Trésor . Le rendement de référence des bons du Trésor américains à 10 ans US10YT=RR a atteint 5,3493%, son plus haut niveau depuis 2002, avant de redescendre à environ 5,31%. Si ce rendement termine la semaine au-dessus de 5,277%, cela marquera une sixième semaine consécutive de hausse. La dernière fois qu’il avait enregistré une série haussière plus longue, il s’agissait d’une progression de sept semaines qui s’était achevée début novembre 2024.

Le pétrole a apporté un certain soulagement . Les contrats à terme sur le brut NYMEX CLc1 ont chuté de plus de 2%, repassant sous la barre des 90 dollars le baril après leur récente remontée.

Les hausses sectorielles du S&P 500 ont été généralisées, avec 10 des 11 secteurs terminant en territoire positif. Les services de communication .SPLRCL et les matériaux .SPLRCM , en hausse de plus de 1% chacun, ont enregistré les meilleures performances. L’immobilier .SPLRCR a fait figure d’exception, terminant en légère baisse de 0,4%.

En réalité, les valeurs des logiciels et des services

.SPLRCIS ont figuré parmi les plus performantes, avec une hausse de plus de 1,1%. Cependant, tous les secteurs du marché n’ont pas participé à cette remontée. Les banques régionales

.KRX , les transports .DJT et les valeurs liées au logement

.HGX ont toutes sous-performé, soulignant la pression que la hausse des taux d’intérêt continue d’exercer sur les secteurs sensibles à la conjoncture économique.

Malgré tout, la dynamique reste fermement concentrée sur les valeurs de croissance à grande capitalisation et les valeurs technologiques, ce qui met en évidence la préférence persistante des investisseurs pour une croissance séculaire plutôt que pour des secteurs plus sensibles à la conjoncture économique. Parallèlement au nouveau record de l’indice Nasdaq Composite, le S&P 100 .OEX , le Nasdaq 100 .NDX , le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT et l’indice S&P 500 Growth .IGX ont tous clôturé à des niveaux records.

L’ETF « Magnificent Seven » MAGS.K a également terminé à un plus haut historique, porté par Nvidia, qui a lui-même clôturé à un plus haut historique.

Voici un aperçu de la situation des marchés peu après 16h (heure de l'Est).

(Terence Gabriel)

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