Le Nasdaq atteint un niveau record après que des chiffres de l'emploi moins bons ont tempéré les anticipations de hausse des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,60%, S&P +1,02%, Nasdaq +1,66%

* Nike recule après avoir mis en garde contre la faiblesse de la demande en Chine

* Moderna progresse après l'annonce de son intégration dans l'indice Nasdaq-100

* Les fournisseurs de solutions de stockage de données s'effondrent après l'annonce selon laquelle Toshiba va doubler sa capacité de production de disques durs

* Le VIX, baromètre de la peur à Wall Street, tombe à son plus bas niveau depuis une semaine

(Le point sur les échanges en fin de matinée)

par Johann M Cherian et Tharuniyaa Lakshmi

Les actions américaines ont progressé vendredi, propulsant l'indice Nasdaq Composite à un niveau record, après que des chiffres de l'emploi plus faibles que prévu ont encore réduit les probabilités d'une hausse des taux à court terme, tandis que la baisse des cours du pétrole a renforcé l'appétit pour le risque.

Les valeurs des semi-conducteurs et les méga-capitalisations ont mené la hausse. Nvidia NVDA.O a atteint un plus haut historique en cours de séance, en hausse de 1,9%, tandis que l'indice des puces de Philadelphie .SOX s'est raffermi de 3%. Parmi les autres poids lourds, SpaceX SPCX.O , dirigée par Musk, a progressé de 6,2%, Tesla TSLA.O a gagné 5,5%, tandis qu'Oracle ORCL.N a progressé de 2,4%.

Les emplois non agricoles ont augmenté de 29 000 le mois dernier, selon le rapport sur l’emploi très suivi du ministère du Travail, un chiffre bien inférieur à la hausse de 90 000 emplois attendue par les économistes interrogés par Reuters. Les chiffres des deux mois précédents ont été fortement révisés à la baisse.

“Ces chiffres de l’emploi en baisse, révision comprise, constituent, aussi étrange que cela puisse paraître, une bonne nouvelle pour les actions. Le marché obligataire jouant de fait le rôle de la Fed ces derniers temps, il fallait sacrifier un indicateur phare, et le rapport de ce matin a atteint cet objectif”, a déclaré Todd Schoenberger, directeur des investissements chez CrossCheck Management.

Une série de données récentes montrant une activité économique résiliente et une hausse des prix plus lente que prévu , ainsi que les commentaires d’au moins deux hauts responsables s’opposant à une nouvelle hausse des taux, avaient déjà conduit les investisseurs à parier de plus en plus sur le fait que la banque centrale maintiendrait ses taux inchangés lors de sa réunion de ce mois-ci.

Les chiffres de l’emploi publiés vendredi “réduisent sans aucun doute le risque d’une hausse des taux en octobre. Nous restons concentrés sur la réunion de décembre elle-même”, a déclaré Gary Schlossberg, stratège mondial chez Wells Fargo Investment Institute.

Les opérateurs estiment désormais à 20% la probabilité que la Réserve fédérale relève ses taux de 25 points de base en octobre, contre 26% avant la publication du rapport.

Renforçant ce sentiment positif, les cours du Brent

LCOc1 ont glissé sous la barre des 100 dollars le baril après l’annonce selon laquelle l’Union européenne aurait discuté de nouvelles mises en circulation de stocks de diesel et de brut, même si aucune nouvelle n’a été communiquée concernant la résolution du conflit au Moyen-Orient.

L’indice de volatilité Cboe .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a atteint son plus bas niveau depuis une semaine et s’établissait en dernière heure à 15,67 points.

À 11h37 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 182,27 points, soit 0,36%, à 51.108,83, le S&P 500 .SPX gagnait 52,69 points, soit 0,69%, à 7.719,22 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 309,80 points, soit 1,15%, à 27.181,39.

Six des onze principaux secteurs du S&P 500 affichaient une hausse, les matériaux .SPLRCM et l’indice technologique

.SPLRCT menant la danse, tandis que l’indice de la santé

.SPXHC et le secteur de l’énergie .SPNY restaient à la traîne.

Le S&P 500 s'apprêtait à enregistrer une légère baisse hebdomadaire après une semaine marquée par une forte volatilité, alors qu'une vague de ventes de bons du Trésor, alimentée par les craintes liées à l'inflation et à la politique budgétaire, a propulsé le rendement des obligations à 10 ans à son plus haut niveau depuis des décennies.

Nike NKE.N a chuté de 5,6% vendredi après que le fabricant américain de vêtements de sport a annoncé une baisse surprise et brutale de son chiffre d’affaires annuel due à la faiblesse du marché chinois, annoncé des suppressions d’emplois et décidé de restructurer ses divisions commerciales mondiales.

Parmi les autres actions, celles des fournisseurs de solutions de stockage de données Western Digital WDC.O et Seagate Technology STX.O ont chuté d’environ 14% chacune après que le Nikkei a rapporté que le groupe technologique japonais Toshiba prévoyait de doubler sa capacité de production de disques durs utilisés dans les centres de données d’IA d’ici l’exercice 2027.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 2,14 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,7 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré neuf nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 16 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 41 nouveaux plus hauts et 143 nouveaux plus bas.