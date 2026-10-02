Le Nasdaq atteint un niveau record après la publication de chiffres de l'emploi moins bons, qui ont tempéré les anticipations de hausse des taux

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(Mise à jour en cours d'après-midi)

* Nike recule après avoir mis en garde contre la faiblesse de la demande en Chine

* Le Russell 2000 en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis un mois

* Les fournisseurs de solutions de stockage de données s'effondrent après l'annonce selon laquelle Toshiba va doubler sa capacité de production de disques durs

* Les indices sont en hausse: Dow 0,43%, S&P 0,7%, Nasdaq 1,14%

par Chuck Mikolajczak

Les actions américaines ont progressé vendredi, le Nasdaq Composite atteignant un record intrajournalier, après que des chiffres de l'emploi plus faibles que prévu ont encore atténué les anticipations d'une hausse des taux à court terme par la Réserve fédérale.

Le ministère du Travail a indiqué que les emplois non agricoles avaient augmenté de 29 000 postes le mois dernier , les chiffres des deux mois précédents ayant également été fortement révisés à la baisse, bien en deçà de l'estimation de 90.000 avancée par les économistes interrogés par Reuters.

Ces chiffres plus faibles que prévu ont fait chuter à 23,8% les anticipations d’une hausse des taux d’au moins 25 points de base par la Fed lors de sa réunion prévue plus tard ce mois-ci, selon le CME FedWatch , contre 24,4% lors de la séance précédente et 64,2% une semaine plus tôt.

« Les nouvelles d’aujourd’hui sont acceptables dans la mesure où elles indiquent que l’économie ne tourne pas à plein régime », a déclaré Robert Bernstone, responsable des opérations chez SummitTX Capital à New York. « Mais est-ce vraiment une bonne chose? Oui, c’est une bonne nouvelle dans la mesure où cela écarte la perspective d’une hausse des taux à court terme, mais il y a des inquiétudes concernant l’économie, il y a des inquiétudes concernant l’inflation, donc les gens font plutôt preuve d’un optimisme prudent. »

« Cela dit, un resserrement potentiel d’ici la fin de l’année, ou au moins au cours des un ou deux prochains mois, pourrait se produire simplement parce qu’il s’agit d’un rebond mal vu. »

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 217,14 points, soit 0,43%, à 51.143,70, le S&P 500 .SPX a gagné 53,99 points, soit 0,70%, à 7.720,44 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 307,48 points, soit 1,14%, à 27.179,15.

LES ACTIONS DES PETITES CAPITALISATIONS SURPERFORMENT

Les attentes modérées concernant une hausse imminente des taux d’intérêt ont contribué à soutenir les valeurs sensibles aux taux, telles que l’indice immobilier S&P 500 .SPLRCR , en hausse de 0,5%, et l’indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT , qui a gagné environ 1% et s’apprêtait à enregistrer sa plus forte hausse quotidienne depuis un mois.

Les valeurs de très grande capitalisation ont été parmi les principaux moteurs de la hausse, Nvidia NVDA.O et Tesla

TSLA.O ayant le plus contribué à la progression du S&P 500. Les gains de Tesla ont permis à l’indice des biens de consommation discrétionnaire du S&P 500 .SPLRCD de progresser de plus de 1%, ce qui en a fait le secteur le plus performant parmi les 11 principaux secteurs du S&P.

Une série de données récentes faisant état d’une activité économique résiliente et d’une hausse des prix plus modérée que prévu , ainsi que les commentaires de deux hauts responsables politiques mettant en garde contre une nouvelle hausse des taux, avaient déjà conduit les investisseurs à revoir à la baisse cette semaine leurs anticipations concernant une hausse des taux en octobre.

Malgré les hausses enregistrées vendredi, le Dow Jones et le S&P 500 s’apprêtaient à enregistrer leur quatrième baisse hebdomadaire sur les cinq dernières semaines, tandis que le Nasdaq s’apprêtait à afficher une hausse hebdomadaire, sa cinquième sur les six dernières semaines.

Nike NKE.N a chuté de 4,5% après que le fabricant américain de vêtements de sport a annoncé une baisse annuelle de son chiffre d’affaires plus forte que prévu en raison de la faiblesse du marché chinois, annoncé des suppressions d’emplois et décidé de restructurer ses divisions commerciales mondiales.

Les actions des fournisseurs de solutions de stockage de données ont chuté: Western Digital WDC.O a dégringolé d’environ 10% et Seagate Technology STX.O a reculé d’environ 11%, figurant ainsi parmi les plus mauvaises performances de l’indice technologique S&P 500 .SPLRCT . Le Nikkei a rapporté que le groupe technologique japonais Toshiba prévoit de doubler sa capacité de production de disques durs utilisés dans les centres de données d’IA d’ici l’exercice 2027.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, avec un ratio de 1,93 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,47 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 18 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 51 nouveaux plus hauts et 191 nouveaux plus bas.