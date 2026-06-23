Le Nasdaq 100 s'apprête à perdre plus de 1 000 milliards de dollars alors que la vague de ventes dans le secteur technologique s'intensifie ; SpaceX en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent alors que l'engouement pour l'IA s'essouffle

* SpaceX a perdu plus de 600 milliards de dollars de capitalisation boursière au cours des trois dernières séances

* Les anticipations de hausse des taux de la Fed accentuent la nervosité des marchés

L'indice Nasdaq 100 était en passe d'effacer plus de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière mardi, alors que les géants de la technologie et les valeurs du secteur des semi-conducteurs s'effondraient, tandis que SpaceX, la société d'Elon Musk, passait sous la barre des 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière pour la première fois depuis son introduction en bourse aux États-Unis.

SpaceX SPCX.O , qui devrait intégrer le Nasdaq 100 .NDX , a perdu plus de 600 milliards de dollars de capitalisation boursière au cours des trois dernières séances. Sa capitalisation s'élevait en dernier lieu à 1 950 milliards de dollars, si les pertes de la journée se confirment.

L’action de la société a chuté de 3,6% à 149,1 dollars en pré-ouverture, et SpaceX ne se situait plus qu’à environ 9% au-dessus de son prix d’introduction en bourse de 135 dollars, alors que la forte remontée observée après l’introduction en bourse la semaine dernière continuait de s’essouffler.

Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100 NQcv1 , fortement orienté vers les technologies, ont chuté de 2,5%, ce qui laisse présager une baisse de plus de 700 points. Selon les calculs de Reuters, l'indice perdra 1 150 milliards de dollars de capitalisation boursière s'il recule de 2,79%.

Les fabricants de puces, qui se sont imposés comme parmi les grands gagnants de la vague de l’IA depuis le début de l’année, ont également enregistré de lourdes pertes. Intel INTC.O a chuté de 6,8% et Advanced Micro Devices AMD.O a reculé de 5,2%.

Les fabricants de puces mémoire — les valeurs les plus performantes du S&P 500 .SPX depuis le début de l’année — ont pris du retard mardi, avec Micron Technology MU.O en baisse de 8%, SanDisk SNDK.O reculant de 9,2% et Western Digital WDC.O perdant 7,5%. Les fabricants de puces mémoire sud-coréens ont également enregistré de fortes baisses .

Six des sept sociétés du groupe des « Magnificent Seven » — les plus grandes valeurs technologiques de Wall Street — ont été sous pression, alors que les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses élevées en matière d’IA se sont accrues.

Souvent qualifiées d’« hyperscalers », ces entreprises ont investi des milliards pour développer leurs infrastructures d’IA, bien qu’il faille encore attendre des preuves plus tangibles que les produits d’IA puissent générer des rendements justifiant ces dépenses.

Alphabet GOOGL.O a perdu 2,1%, Amazon.com AMZN.O a reculé de 1%, Tesla TSLA.O a baissé de 3%, Nvidia NVDA.O a perdu 3% et Apple AAPL.O a reculé de 0,4%. Si ces baisses se confirment, ces entreprises devraient voir leur capitalisation boursière cumulée s’éroder de 345 milliards de dollars.

Les craintes liées à de futures hausses des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine ont également pesé sur le sentiment des investisseurs. Selon l’outil FedWatch du CME Group, les traders s’attendent à ce que la banque centrale relève ses taux d’intérêt de 50 points de base au total d’ici décembre.

Ces anticipations ont progressé par rapport aux prévisions d’une seule hausse de 25 points de base envisagées il y a deux semaines, les investisseurs anticipant une politique monétaire restrictive sous la houlette du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh.