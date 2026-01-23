Le naphta américain commence à arriver au Venezuela pour relancer la production de pétrole lourd, selon les données des navires

par Marianna Parraga

La première cargaison de naphta destinée au Venezuela dans le cadre d'un accord pétrolier conclu ce mois-ci entre Caracas et Washington est arrivée vendredi dans les eaux du pays à bord d'un pétrolier affrété par la société de négoce Vitol, selon les données de suivi des navires.

Ce mois-ci, après que les États-Unis ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro, Caracas et Washington ont conclu un accord phare d'approvisionnement en pétrole de 2 milliards de dollars pour vendre jusqu'à 50 millions de barils de pétrole vénézuélien stockés.

L'accord, qui donne aux négociants Vitol et Trafigura un accès initial au pétrole vénézuélien pour le revendre aux raffineurs du monde entier, prévoit également la fourniture de naphta lourd indispensable pour diluer la production de pétrole extra-lourd du pays de l'OPEP.

Le pétrolier Hellespont Protector, battant pavillon britannique et transportant quelque 460 000 barils de naphta lourd américain, s'approchait vendredi du port vénézuélien de José, selon les données de navigation et les documents de la compagnie nationale PDVSA consultés par Reuters. Le déchargement est prévu dans les prochains jours.

PDVSA, qui importe généralement quelque 100 000 barils par jour (bpd) de naphta et de brut léger pour diluer sa production de brut lourd, n'avait pas reçu de cargaisons de naphta depuis la fin décembre, selon les documents.

La dernière cargaison a été fournie l'année dernière par le principal partenaire de PDVSA, l'américain Chevron CVX.N , avec l'autorisation des États-Unis. Le blocus strict imposé par Washington à tous les navires sanctionnés entrant et sortant des eaux du pays a empêché de nombreux fournisseurs, dont la Russie, d'envoyer des cargaisons au Venezuela.

La semaine dernière, le Venezuela a commencé à inverser les réductions de production de pétrole qu'il avait été contraint de faire début janvier en raison du blocus, mais l'inversion n'a pas beaucoup progressé en raison du manque de diluants et de la lenteur de l'écoulement de ses stocks de brut qui ne cessent de s'accroître, selon des sources industrielles.