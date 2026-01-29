 Aller au contenu principal
Le Mozambique et TotalEnergies relancent un projet de GNL de 20 milliards de dollars
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Premier navire offshore déployé pour la mise en place d'infrastructures, selon le directeur général

*

La sécurité s'est améliorée depuis le déploiement de troupes rwandaises

*

Il n'est pas certain que le conflit concernant les coûts plus élevés du projet ait été résolu

*

Le président du Mozambique s'attend à ce que le projet GNL de Rovuma démarre dans les 12 à 18 mois

(Ajout de citations du directeur général et du président mozambicain dans les paragraphes 3, 5-7) par Wendell Roelf, America Hernandez et Custodio Cossa

Le Mozambique et TotalEnergies TTEF.PA ont officiellement relancé le projet de gaz naturel liquéfié de 20 milliards de dollars de la major française de l'énergie dans le pays lors d'une cérémonie jeudi, près de cinq ans après qu'il ait été suspendu à la suite d'une attaque meurtrière par des militants islamistes. La construction a été interrompue en 2021 . Mais TotalEnergies, qui a pris des participations supplémentaires avec ses partenaires après le retrait de certains bailleurs de fonds, a déclaré à la fin de l'année dernière qu'elle était prête à reprendre les travaux sur le site dans la province septentrionale de Cabo Delgado.

"Vous verrez une montée en puissance massive de l'activité dans les mois à venir... un premier navire offshore a déjà été mobilisé pour commencer l'installation de l'infrastructure offshore", a déclaré Patrick Pouyanne, directeur général de TotalEnergies, à Afungi, près du site du projet, jeudi.

La société a ajouté qu'elle fournirait 200 millions de meticals (3,2 millions de dollars) pour aider le Mozambique à faire face aux effets des récentes inondations.

"Dans les 12 à 18 prochains mois, nous reviendrons ici pour assister au début de la construction de Rovuma LNG", a déclaré le président mozambicain Daniel Chapo, faisant référence au projet dirigé par Exxon XOM.N , qui partage certaines installations avec Total.

IMPÔTS ET BÉNÉFICES POUR RENFLOUER LES CAISSES DE L'ÉTAT

Total a déjà formé environ 4 500 travailleurs pour le projet, a indiqué M. Pouyanne, et 1 500 jeunes travailleurs sont formés à Palma, près du site du projet, en menuiserie, électricité et autres métiers nécessaires à la construction de l'usine.

M. Chapo a déclaré que la relance représentait "une étape décisive dans la stratégie du Mozambique visant à développer ses ressources, à faire croître son économie, à créer des emplois... et à faire du Mozambique un acteur décisif dans le domaine du gaz naturel".

Il a ajouté que le projet pourrait générer jusqu'à 35 milliards de dollars dans les caisses de l'État au cours de sa durée de vie, grâce aux impôts, aux bénéfices pétroliers et à d'autres contributions.

LA SÉCURITÉ S'EST AMÉLIORÉE, MAIS LES COÛTS ONT AUGMENTÉ

La sécurité s'est améliorée à Cabo Delgado, notamment grâce au déploiement spécial de soldats rwandais autour du chantier d'Afungi. L'insurrection islamiste, bien qu'affaiblie, continue cependant de couver. Avec une capacité de production de 13 millions de tonnes de GNL par an, le projet devrait faire du Mozambique un exportateur majeur de gaz, transformant ainsi l'économie de ce pays africain pauvre lorsqu'il commencera à produire en 2029. Mais il a été entravé par des problèmes de sécurité , de finances et de droits de l'homme qui ont effrayé certains investisseurs.

En octobre, TotalEnergies a écrit à Chapo pour estimer que les coûts du projet avaient augmenté de 4,5 milliards de dollars au cours des années de suspension. Le consortium souhaitait que la période de développement et de production soit prolongée de dix ans à titre de compensation partielle. Il n'est pas certain que ces problèmes de surcoûts aient été résolus, Chapo ayant déclaré que le Mozambique avait des "contre-arguments " pour ce montant.

"Nous devons garder le budget sous contrôle, car nous savons que le gouvernement y est très attentif", a déclaré M. Pouyanne lors de la cérémonie de jeudi.

Malgré les retards, Total continuera à viser une première production de gaz en 2029, a ajouté M. Pouyanne.

TotalEnergies détient une participation de 26,5 % dans le consortium Mozambique LNG. Le japonais Mitsui en détient 20 %, ENH 15 %, Bharat Petroleum, Oil India et ONGC Videsh 10 %. La société thaïlandaise PTTEP détient les 8,5 % restants.

(1 $ = 63,2500 meticais)

