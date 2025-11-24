Le Mozambique accorde une concession de 30 ans à des entreprises publiques pour des installations de GNL et un gazoduc

Le Mozambique a accordé à ses principales entreprises publiques, dont la société pétrolière nationale ENH, une concession de 30 ans pour construire et exploiter des installations de gaz naturel dans le port de Beira et sur le site plus petit d'Inhassoro, a déclaré le gouvernement lundi.

Les efforts de ce pays d'Afrique australe pour développer ses réserves de pétrole et de gaz ont été entravés par une insurrection islamiste dans le nord du pays, qui a retardé l'usine de GNL de TotalEnergies, malgré quelques améliorations en matière de sécurité.

La concession sera gérée par une société ad hoc formée par ENH, la société des ports et des chemins de fer CFM, la société d'électricité EDM et la société hydroélectrique Cahora Bassa (HCB), ainsi que par des partenaires techniques et financiers sélectionnés par le gouvernement.

L'accord exclusif porte sur un terminal de gaz naturel liquéfié, des installations de stockage et le gazoduc Rompco de 865 kilomètres (537,5 miles) reliant les champs de gaz du Mozambique à l'Afrique du Sud. Rompco est un partenariat public-privé entre les gouvernements mozambicain et sud-africain, qui en détiennent chacun 40 %, et Sasol SOLJ.J , qui détient les 20 % restants.

"Le projet est basé sur une unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) ancrée à Beira et Inhambane et connectée au gazoduc", a déclaré le régulateur national du pétrole (INP) sur son site web.

Le gouvernement a approuvé la concession la semaine dernière, alors que TotalEnergies TTEF.PA et Exxon Mobil XOM.N poursuivent leurs propres projets de GNL.

La nouvelle infrastructure vise à soutenir le transport du GNL à partir de différents projets dans le bassin de Rovuma, où TotalEnergies et Exxon Mobil sont actifs, tout en stimulant l'industrialisation en garantissant qu'une partie du gaz entre sur le marché intérieur, a déclaré l'INP.

"C'est l'épine dorsale logistique qui manquait pour transformer le potentiel du gaz de Rovuma en valeur réelle pour le pays", a déclaré un porte-parole de Sasol.