Le mouvement de repli efface près de 1 000 milliards de dollars des actions de logiciels et services alors que les investisseurs débattent de la menace existentielle de l'IA

Les actions du secteur des logiciels chutent en raison des craintes de perturbation liées à l'IA, mais l'intensité des ventes diminue

La course effrénée pour protéger les portefeuilles alors que l'IA brouille les valorisations et les perspectives commerciales

Selon un analyste, le repli a été exagéré

Les actions du secteur des logiciels et des services ont perdu 830 milliards de dollars en valeur de marché en six jours

(Mise à jour du titre) par Chibuike Oguh, Danilo Masoni et Medha Singh

Les investisseurs évaluaient mercredi si la chute des actions mondiales du secteur des logiciels cette semaine était allée trop loin, alors qu'ils se demandaient si les entreprises pouvaient survivre à la menace existentielle posée par l'intelligence artificielle.

La réponse est incertaine, mais le développement de l'intelligence artificielle s'accompagnera de volatilité. Après un vaste mouvement de repli mardi , qui a vu l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS chuter de près de 4 %, le secteur a encore perdu 0,73 % mercredi, enregistrant ainsi sa sixième séance consécutive de pertes et effaçant environ 830 milliards de dollars de valeur de marché depuis le 28 janvier.

Les actions du secteur des logiciels ont été mises sous pression ces derniers mois, car l'IA est passée d'un avantage pour bon nombre de ces entreprises à une perturbation possible. Le dernier mouvement de repli en date a été déclenché par un nouvel outil juridique issu du modèle de langage large Claude d'Anthropic.

L'outil - un plug-in pour l'agent de Claude pour des tâches juridiques, commerciales, marketing et d'analyse de données - a souligné la poussée des LLM dans la "couche d'application", où ces entreprises s'immiscent de plus en plus dans les activités lucratives des entreprises pour obtenir les revenus dont elles ont besoin pour financer des investissements massifs. En cas de succès, les investisseurs s'inquiètent des effets dévastateurs que cela pourrait avoir sur des secteurs allant de la finance au droit en passant par le codage.

LA STRATÉGIE ÉVOQUE AMAZON.COM

La stratégie des LLM - et son potentiel à nuire aux entreprises établies - rappelle la façon dont Amazon.com

AMZN.O a perturbé plusieurs industries en utilisant son ancrage dans un marché de niche du livre en ligne pour construire une entreprise qui couvre maintenant le commerce de détail, le cloud et la logistique.

Certains analystes ont déclaré que le succès de ces LLM d'IA était toutefois loin d'être garanti, étant donné qu'ils manquent de données spécialisées cruciales pour les entreprises de ces secteurs. Selon eux, la chute reflète une course effrénée pour protéger les portefeuilles, car les progrès rapides de la technologie brouillent les évaluations et les perspectives commerciales au-delà des prévisions habituelles de trois à cinq ans des entreprises.

"Le repli, qui a sans doute commencé au dernier trimestre, est la manifestation d'une prise de conscience du pouvoir perturbateur de l'IA", a déclaré James St. Aubin, directeur des investissements chez Ocean Park Asset Management à Santa Monica, en Californie.

"Les fossés apparemment larges de ces entreprises semblent beaucoup plus étroits aujourd'hui, car la concurrence des produits créés par l'IA s'intensifie. Il s'agit peut-être d'une réaction excessive, mais la menace est réelle et les valorisations doivent en tenir compte. Ma plus grande crainte est qu'il s'agisse d'un canari dans la mine de charbon pour le marché du travail."

Cette crainte s'est manifestée de manière flagrante ces derniers jours. Thomson Reuters TRI.TO , qui possède la base de données Westlaw, a chuté de près de 16 % mardi, après avoir accumulé sept séances consécutives de baisse. Elle a gagné près de 2 % mercredi. MSCI MSCI.N a perdu 1,8% après avoir perdu environ 7% au cours de la séance précédente.

L'indice britannique Relx REL.L a terminé en baisse de 1,3% après avoir perdu 14% mardi. Le London Stock Exchange

LSEG.L a reculé de 0,1% après avoir perdu près de 13% lors de la séance précédente.

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a chuté de près de 13% sur six séances consécutives et a perdu 26% par rapport à son pic d'octobre. L'aggravation de la chute du secteur des logiciels mercredi n'a pas attiré les chasseurs de bonnes affaires, le réflexe d'achat à la baisse qui a sauvé d'innombrables déroutes technologiques étant manifestement absent .

La déroute a eu des répercussions plus larges.

Mardi, un groupe de gestionnaires d'actifs, dont Apollo

APO.N , Ares ARES.N , Blackstone BX.N , Blue Owl OWL.N , Carlyle CG.O et KKR KKR.N , ont chuté de 3 à 11 %. Les analystes d'Oppenheimer ont écrit dans une note qu'ils craignaient que "la faiblesse du secteur des logiciels entraîne des problèmes de crédit" pour les gestionnaires d'actifs alternatifs. Les actions des gestionnaires d'actifs ont regagné entre 0,2 % et 5 % mercredi.

Apollo, Carlyle et Blackstone se sont refusés à tout commentaire. Blue Owl et KKR n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Kort Schnabel, dirigeant d'Ares, a déclaré lors d'une conférence téléphonique mercredi que sa société de développement commercial, Ares Capital Corporation, avait "un très petit nombre de sociétés en portefeuille qui pourraient être perturbées, et c'est là que nous passons beaucoup de temps et que nous nous concentrons" Il a ajouté que le risque ne se situait pas au niveau de l'activité principale des logiciels d'entreprise.

La déroute a touché l'ensemble du marché. Le S&P 500 .SPX a perdu 0,51 %, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 1,51 %. Plusieurs sociétés technologiques ont terminé en baisse, entraînées par les inquiétudes liées à l'intelligence artificielle. Nvidia NVDA.O a chuté de 3,4 %, Meta Platforms

META.O a perdu 3,2 %, Alphabet GOOGL.O a perdu 2 % et Oracle

ORCL.N a chuté de 5,1 %.

"Je pense qu'il y a encore de la marge dans cette chute, mais le marché en général commence à atteindre un sommet et il y a beaucoup plus de potentiel de baisse que de hausse", a déclaré Bill Strazzullo, stratège en chef du marché chez Bellcurve Trading à Boston.

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE NE REMPLACERA PAS LES LOGICIELS: NVIDIA Certains analystes et experts ont déclaré qu'il était trop tôt pour sonner le glas des entreprises mondiales de logiciels et de données. Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré mardi que les craintes de voir l'IA remplacer les logiciels et les outils connexes étaient "illogiques" et que "le temps fera son œuvre".

Mark Murphy, responsable de la recherche sur les logiciels d'entreprise aux États-Unis chez JPMorgan, a déclaré qu'il était "illogique" de dire qu'un nouveau module d'extension d'un LLM "remplacerait chaque couche de logiciel d'entreprise critique".

Les logiciels sont considérés comme particulièrement vulnérables aux perturbations, car des outils tels que Claude automatisent de plus en plus les tâches routinières qui ont longtemps sous-tendu le pouvoir de fixation des prix de l'industrie.

"Je pense que la chute des logiciels est exagérée et que la logique semble erronée", a déclaré Talley Leger, stratège en chef du marché chez The Wealth Consulting Group. "L'amélioration des outils d'IA ne devrait-elle pas faciliter la création de nouvelles et meilleures applications logicielles à des prix plus bas, améliorant ainsi les marges des sociétés de logiciels?"