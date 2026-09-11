Le moral des ménages américains se détériore en septembre (Michigan)

La confiance du consommateur américain a subi une dégradation bien plus marquée que prévu en septembre, montrent vendredi les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

L'indice de confiance calculé sur la base de cette enquête a atteint 47,8 en première estimation après être ressorti à 51,7 au mois d'août.

Les économistes prévoyaient de leur côté un repli bien plus limité, avec un consensus établi à 51.

Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a fléchi à 50,9 contre 51,9 le mois dernier et celui des anticipations a chuté à 45,8 à comparer avec 51,5 en août.

Faisant écho aux chiffres élevés des prix à la consommation (CPI) publiés plus tôt dans la journée, leurs anticipations d'inflation pour les 12 mois à venir ont bondi de 4,6% contre 4% le mois précédent, au plus haut depuis juin dernier.