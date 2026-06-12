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Le moral des consommateurs américains s'améliore en juin
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 16:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une enquête publiée vendredi a révélé que le moral des consommateurs américains s'était amélioré début juin, la baisse des prix de l'essence ayant apporté un certain soulagement aux ménages, même si les inquiétudes liées à l'inflation persistaient.

L'enquête sur les consommateurs de l'université du Michigan a indiqué que son indice de confiance des consommateurs était passé à 48,9 ce mois-ci, après avoir atteint un plus bas historique de 44,8 en mai. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une remontée de l'indice à 46,0.

"Les consommateurs à faibles revenus ont affiché une amélioration particulièrement marquée de leur confiance, ce qui correspond au fait que l'essence représente une part plus importante de leur budget", a déclaré Joanne Hsu, directrice du département des enquêtes auprès des consommateurs. "Les consommateurs restent préoccupés par les questions de la vie quotidienne. Ils se sentent accablés par la récente flambée de l'inflation et craignent que celle-ci ne reste tenace à l'avenir, en particulier à court terme."

L'indice mesurant les anticipations des consommateurs en matière d'inflation pour l'année à venir a reculé ce mois-ci à 4,6%, un niveau toujours élevé, contre 4,8% en mai. Les anticipations des consommateurs concernant l'inflation pour les cinq prochaines années ont baissé à 3,4%, contre 3,9% le mois dernier .

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