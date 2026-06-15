Le montant total de l'introduction en bourse de SpaceX s'élève désormais à 85,7 milliards de dollars après l'exercice de l'option de surallocation par les chefs de file

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture complète avec des précisions et du contexte sur l'introduction en bourse ainsi que des informations générales sur SpaceX) par Manya Saini

SpaceX SPCX.O a annoncé lundi que ses souscripteurs avaient exercé l'option « greenshoe » pour acheter des actions supplémentaires, portant le produit total de son introduction en bourse à 85,7 milliards de dollars, contre les 75 milliards levés la semaine dernière.

Le conglomérat d'Elon Musk, spécialisé dans les fusées, l'IA et l'Internet, qui a vendu 555,56 millions d'actions à 135 dollars chacune pour lever la somme record de 75 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, est devenu la plus grande introduction en bourse de l'histoire avant même que l'option « greenshoe » ne soit exercée.

La « greenshoe » est une caractéristique standard de la plupart des introductions en bourse aux États-Unis qui agit comme une soupape de sécurité, aidant les souscripteurs à soutenir le titre et à limiter les fortes fluctuations de prix dans les semaines suivant le début des cotations en raison d'une forte demande.

Les actions de SpaceX ont bondi de 19 % après leur entrée fracassante au Nasdaq vendredi.

Reuters a rapporté la semaine dernière, citant des sources, que l'introduction en bourse avait attiré plus de 250 milliards de dollars de commandes d'investisseurs, dépassant de loin le montant que la société cherchait à lever. L'introduction en bourse a été sursouscrite d'environ trois fois et demie à quatre fois, soulignant la demande extraordinaire pour cette offre.

Ces débuts, que les analystes ont qualifiés d’entrée en bourse « à la Boucle d’Or » , ont trouvé le juste équilibre en récompensant les investisseurs par une forte hausse dès le premier jour, tout en évitant de donner l’impression que la société avait laissé passer une somme d’argent considérable en fixant un prix trop prudent pour l’offre.

Ses actions ont encore progressé de 7 % en début de séance lundi, s'ajoutant aux gains importants enregistrés lors de son entrée historique en bourse vendredi, qui a porté la capitalisation boursière de l'entreprise au-delà de 2 000 milliards de dollars et fait de Musk le premier « trillionnaire » au monde .

Les souscripteurs exercent généralement l'option « greenshoe » lorsqu'une action se négocie au-dessus de son prix d'introduction en bourse. SpaceX a déclaré que ses souscripteurs avaient acheté 83,3 millions d'actions supplémentaires grâce à cette option.

L'option « greenshoe » est généralement exercée lors d'introductions en bourse qui ont suscité une demande extraordinaire de la part des investisseurs particuliers et institutionnels.

« La demande a largement dépassé l'offre initiale. L'intérêt des particuliers était fort, mais plusieurs fonds majeurs ont passé des ordres massifs, de sorte que les souscripteurs ont souhaité recourir à la surallocation pour satisfaire ces positions colossales », a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

Cette opération a pulvérisé les records en matière d’introduction en bourse et constitue un premier test de l’appétit des investisseurs pour une nouvelle vague de méga-introductions, les poids lourds de l’IA Anthropic et OpenAI devant, selon certaines informations, suivre le mouvement et entrer en bourse plus tard dans l’année.

Goldman Sachs et Morgan Stanley étaient les chefs de file de l'opération.