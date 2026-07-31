Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,57% pour le Dow Jones .DJI , de 0,42% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,04% pour le Nasdaq .IXIC :

* AMAZON AMZN.O - L'action du géant du commerce en ligne et de l'informatique en nuage bondit de plus de 12% en pré-ouverture après que le groupe de Jeff Bezos a fait état de sa plus forte croissance dans le secteur du cloud depuis plus de quatre ans, renforçant ainsi la confiance des investisseurs dans le fait que ses investissements de plusieurs milliards de dollars dans l'intelligence artificielle (IA) génèrent une nouvelle vague de demande.

* APPLE AAPL.O - L'action chute de 7,3% en avant-Bourse après que le géant technologique a averti que les contraintes d'approvisionnement pèseraient sur sa croissance, ce qui a incité les investisseurs à regarder au-delà des pénuries à court terme pour évaluer l'impact d'une hausse attendue du prix de l'iPhone.

* TESLA TSLA.O - Elon Musk a qualifié d'infox un article du Wall Street Journal selon lequel les dirigeants de sa société de véhicules électriques auraient reçu pour consigne de se préparer à une scission de ses activités en Chine en vue d’une éventuelle fusion avec sa société d’exploration spatiale SpaceX

SPCX.O .

L’action du constructeur de véhicules électriques progresse d’environ 2% en avant-Bourse.

* BOEING BA.N a annoncé jeudi avoir transmis une proposition de convention collective au syndicat représentant environ 17.000 ingénieurs et techniciens de sa division d'avions commerciaux.

L'équipe de négociation a approuvé l'accord, selon un communiqué publié sur le site Internet du syndicat, tandis qu'aucun détail concernant la proposition de convention collective n'était disponible dans l'immédiat.

* REDDIT RDDT.N - L'action recule de 9% en pré-ouverture après que la plateforme de réseaux sociaux a indiqué jeudi que les fluctuations du trafic provenant des moteurs de recherche avaient pesé sur la croissance du nombre d'utilisateurs aux États-Unis au deuxième trimestre, éclipsant ainsi des prévisions de chiffre d'affaires optimistes.

* MONOLITHIC POWER SYSTEMS MPWR.O prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires compris entre 1,14 milliard et 1,16 milliard de dollars, soit un montant supérieur à l'estimation des analystes de 981,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

En avant-Bourse, l'action bondit de plus de 7% à 1.421,29 dollars lors des échanges avant l'ouverture.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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