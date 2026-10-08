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Le mois d'octobre pourrait marquer une rupture de la fourchette de fluctuation de l'euro
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 11:23

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deux signaux baissiers se dessinent sur le graphique mensuel de la paire EUR/USD, et la clôture du mois d'octobre pourrait les confirmer tous les deux: une cassure à la baisse sous le seuil inférieur de la fourchette qui tient depuis plus d'un an, et une clôture sous la moyenne mobile à 100 mois.

La fourchette. Après avoir progressé de 1,0125 à 1,1830 entre février 2025 et juillet 2025, la paire EUR/USD a évolué latéralement dans une fourchette comprise entre 1,1325 et 1,2084. Sur la base des cours de clôture, la moyenne mobile à 200 mois (actuellement à 1,1825), a constitué le plafond de la majeure partie de cette fourchette, tandis que la moyenne mobile à 100 mois (actuellement à 1,1194), en a constitué le support.

La cassure. La paire est passée d'un niveau légèrement supérieur à 1,1700 en août à un plus bas de 1,1161 en octobre, l'euro s'échangeant près de son plus bas niveau depuis 17 mois sous le poids des inquiétudes budgétaires. Les facteurs déterminants sont la montée des risques budgétaires et politiques dans la zone euro, la hausse des rendements obligataires mondiaux et la résilience du dollar américain, soutenue par des prix élevés de l'énergie et des anticipations d'une politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale.

Ce qui le confirme. Nous sommes en début de mois et tout reste possible: le cours au comptant se situe presque exactement sur la moyenne mobile à 100 mois. Une clôture mensuelle en dessous de 1,1325 confirmerait la cassure de la fourchette. Une clôture en dessous de 1,1194 confirmerait le deuxième signal. Si ces deux événements se produisent, des niveaux de soutien plus bas risquent d'être testés avant la fin de l'année.

Niveaux. Retracements de Fibonacci de la hausse de 1,0125 à 1,2084:

* 38,2 % à 1,1336. Ce niveau coïncide avec le plancher de la fourchette, ce qui le renforce en tant que résistance en cas de rebond.

* 50 % à 1,1105, premier objectif à la baisse.

* Le sommet du nuage Ichimoku mensuel, à 1,0938, se situe entre les niveaux de 50 % et 61,8 %.

* 61,8 % à 1,0873, l'objectif le plus bas.

Dynamique. Un RSI mensuel en baisse et un indicateur de dynamique sur 14 mois négatif soutiennent le scénario baissier.

Invalidation. Un rebond et une clôture mensuelle au-dessus de 1,1325 annuleraient ces signaux et ramèneraient la paire dans sa fourchette de fluctuation.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/10/2026 à 11:23:24.

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