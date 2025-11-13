 Aller au contenu principal
Le PIB ralentit plus que prévu au T3, la cyberattaque chez JLR pèse
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 11:14

Vue sur la Banque d'Angleterre et le quartier financier, à Londres

Vue sur la Banque d'Angleterre et le quartier financier, à Londres

par Andy Bruce et Suban Abdulla

La croissance de l'économie britannique a ralenti plus que prévu au troisième trimestre par rapport au précédent, freinée par la cyberattaque de septembre contre Jaguar Land Rover, selon les chiffres préliminaires publiés jeudi par l'Office national de la statistique (ONS).

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,1% sur la période juillet-septembre 2025, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une croissance de 0,2%.

Le PIB était ressorti en hausse de 0,3% au deuxième trimestre.

Sur un an, le PIB a augmenté de 1,3% au troisième trimestre.

Les investisseurs ont encore renforcé leurs paris sur une baisse des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre (BoE) le mois prochain après la publication des données et estiment désormais à environ 82% la possibilité d'une réduction, contre 60% en début de semaine.

La livre s'apprécie de 0,18% face au billet vert et ressort à 1,3158 dollar après avoir reculé dans un premier temps à 1,3102 avec la publication de ces données.

Le rendement du Gilt britannique à 10 ans <GB10YT=RR> est inchangé à 4,401% vers 09h23 GMT.

CROISSANCE MOROSE

Ces chiffres ne devraient toutefois pas influencer les délibérations autour du budget que la ministre de Finances Rachel Reeves doit présenter le 26 novembre prochain, l'économie continuant d'afficher une croissance faible malgré la volonté du gouvernement de la "relancer".

"La trajectoire de croissance toujours aussi morose du Royaume-Uni est un casse-tête pour la ministre des Finances, car elle entraînera inévitablement un déficit budgétaire important, rendant inévitable une hausse significative des impôts", a déclaré Suren Thiru, directeur économique de l'ICAEW, l'organisme professionnel des experts-comptables agréés.

L'ONS a également fait état d'une baisse de 28,6% de la production automobile en septembre, la plus forte baisse depuis avril 2020, au début de la pandémie de COVID-19. Il cite notamment un rapport de l'association automobile SMMT décrivant comment "un cyberincident avait interrompu la production d'un grand constructeur". JLR, propriété de l'indien Tata Motors, possède trois usines en Grande-Bretagne, qui produisent ensemble environ 1.000 voitures par jour.

Ce piratage aurait coûté à l'économie britannique près de 1,9 milliard de livres (2,19 milliards d'euros) et touché plus de 5.000 organisations, selon un rapport publié le mois dernier par un organisme indépendant spécialisé dans la cybersécurité.

Pour le seul mois de septembre, l'économie s'est contractée de 0,1%, alors que le sondage Reuters tablait sur une stabilité.

La Banque d'Angleterre prévoit une reprise économique au quatrième trimestre, avec une croissance du PIB estimée à 0,3%.

En réponse à ces chiffres, Rachel Reeves a souligné jeudi le fait que la Grande-Bretagne avait enregistré la plus forte croissance économique parmi les pays du G7 au cours du premier semestre 2025, mais a déclaré qu'il restait encore beaucoup à faire.

La ministre a promis en début de mois faire les choix "nécessaires" pour réduire la dette et stimuler la croissance économique dans son projet de budget.

(Andy Bruce et Suban Abdulla, version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

