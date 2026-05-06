Le ministre iranien des Affaires étrangères rencontre son homologue chinois une semaine avant la visite de Trump à Pékin

* La Chine a exhorté les États-Unis et l'Iran à respecter le cessez-le-feu

* Le conflit avec l'Iran a affecté l'approvisionnement énergétique de la Chine

* Trump devrait se rendre en Chine la semaine prochaine

par Antoni Slodkowski et Liz Lee

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a rencontré mercredi à Pékin le chef de la diplomatie chinoise, soulignant les liens étroits entre les deux pays peu avant le voyage prévu du président américain Donald Trump pour rencontrer Xi Jinping.

La visite d'Araqchi, annoncée par l'agence de presse officielle Xinhua, est son premier déplacement en Chine depuis que la guerre américano-israélienne contre l'Iran a provoqué le plus grave choc mondial de l'histoire en matière d'approvisionnement en pétrole et compromis la sécurité énergétique de la Chine, premier importateur mondial de brut.

Avant la guerre, la Chine achetait plus de 80 % du pétrole exporté par l'Iran ,selon les données pour 2025 de la société d'analyse Kpler.

Lors d'une rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, M. Araqchi a déclaré, selon l'Agence de presse des étudiants iraniens, que la Chine était un ami proche de l'Iran et que la "coopération" bilatérale "deviendrait encore plus forte dans les circonstances actuelles".

"Nous ferons de notre mieux pour protéger nos droits et intérêts légitimes lors des négociations... Nous n'accepterons qu'un accord équitable et global", a-t-il ajouté au sujet des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis visant à mettre fin au conflit qui a gravement perturbé les infrastructures énergétiques du Moyen-Orient et les flux mondiaux de pétrole et de gaz.

Plus tôt cette semaine, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a exhorté la Chine à intensifier ses efforts diplomatiques pour persuader l'Iran d'ouvrir le détroit d'Ormuz à la navigation internationale.

M. Bessent a déclaré que MM. Trump et Xi échangeraient leurs points de vue sur l'Iran en personne lors de leurs entretiens prévus les 14 et 15 mai à Pékin. Il a ajouté que les deux dirigeants s'efforceraient de maintenir le cap des relations américano-chinoises, qui sont stables depuis la trêve commerciale conclue en octobre.

M. Bessent a exhorté la Chine à "se joindre à nous dans cette opération internationale" visant à ouvrir le détroit, sans toutefois préciser les mesures que Pékin devrait prendre. Il a ajouté que la Chine et la Russie devraient cesser de bloquer les initiatives aux Nations Unies, notamment une résolution encourageant la prise de mesures pour protéger la navigation commerciale dans le détroit.

En début de semaine, les États-Unis et l'Iran ont lancé de nouvelles attaques dans le Golfe , alors qu'ils se disputaient le contrôle du détroit par des blocus maritimes rivaux, menaçant une trêve déjà fragile.

Trump a déclaré par la suite que la marine américaine aiderait les navires à traverser le détroit. Mais cette opération a été suspendue après que Trump a déclaré mardi que des "progrès importants" avaient été réalisés en vue d'un accord global avec l'Iran.

Il n'y a pas eu de réaction immédiate de Téhéran.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré lundi que ces attaques, survenues après qu'il eut indiqué que Téhéran examinait la demande de négociations formulée par Trump, montraient qu'il n'y avait pas de solution militaire à la crise.

La Chine s'est engagée dans une vague d'activités diplomatiques et s'est abstenue de critiquer vivement la conduite de la guerre par les États-Unis afin que le sommet, déjà reporté une fois en raison du conflit, puisse se dérouler sans heurts, ont déclaré des analystes à Reuters.

La Chine a exhorté à plusieurs reprises les États-Unis et l'Iran à maintenir le cessez-le-feu et à lever les restrictions dans le détroit. Trump a également salué le rôle de Pékin, qui a contribué à convaincre l'Iran de participer aux pourparlers de paix du mois dernier au Pakistan.

La semaine dernière, la Chine a intensifié son opposition aux sanctions américaines visant les raffineries de pétrole chinoises pour leurs achats de brut iranien. Son ministère du Commerce a ordonné aux entreprises de ne pas se conformer aux sanctions américaines contre cinq raffineurs indépendants, dont Hengli Petrochemical récemment désignée, invoquant pour la première fois une loi qui permet à Pékin de prendre des mesures de rétorsion contre les entités appliquant des sanctions qu'elle juge illégales.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))