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Allemagne: La prévision de recettes fiscales revue à la baisse, pression sur le budget
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 17:48

Le ministre allemand des Finances, Klingbeil, tient une conférence de presse à Berlin sur les orientations budgétaires du gouvernement pour 2027.

Le ministre allemand des Finances, Klingbeil, tient une conférence de presse à Berlin sur les orientations budgétaires du gouvernement pour 2027.

Le Conseil allemand ‌des experts fiscaux a abaissé sa prévision de recettes fiscales ​pour la période 2026-2030 de 87,5 milliards d'euros par rapport à ses dernières estimations d'octobre, ce qui accentue la pression ​sur un gouvernement fédéral confronté à un déficit budgétaire, à la crise énergétique ​liée à la guerre en Iran ⁠et à l'augmentation des dépenses de défense.

Le comité table ‌désormais sur des recettes fiscales fédérales d'environ 395 milliards d'euros en 2027, soit environ 10,1 milliards d'euros ​de moins que ‌dans ses projections d'octobre.

Selon le ministre des Finances, ⁠Lars Klingbeil, ces nouvelles prévisions montrent l'ampleur des dommages économiques causés par la guerre au Moyen-Orient.

"La guerre irresponsable de Trump ⁠et le choc ‌mondial des prix de l'énergie qui en résulte ⁠ralentissent temporairement la dynamique économique positive", a-t-il déclaré dans un ‌communiqué.

Cette révision intervient une semaine après que le gouvernement ⁠a approuvé les principaux objectifs du budget 2027, ⁠qui prévoit 196,5 ‌milliards d'euros de nouveaux emprunts et une hausse des dépenses ​de défense à 3,1% du ‌PIB, parallèlement à des investissements records dans les transports, la numérisation et les ​hôpitaux.

Avec une croissance économique prévue de seulement 0,5% pour 2026 et un chômage touchant plus de trois millions ⁠de personnes, la révision à la baisse des prévisions de recettes fiscales pourrait compliquer les efforts de la coalition au pouvoir pour parvenir à un accord sur les réformes fiscales, sociales et budgétaires.

(Reportage Kirsti Knolle, version française Diana Mandia, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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