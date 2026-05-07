Allemagne: La prévision de recettes fiscales revue à la baisse, pression sur le budget

Le ministre allemand des Finances, Klingbeil, tient une conférence de presse à Berlin sur les orientations budgétaires du gouvernement pour 2027.
Le Conseil allemand des experts fiscaux a abaissé sa prévision de recettes fiscales pour la période 2026-2030 de 87,5 milliards d'euros par rapport à ses dernières estimations d'octobre, ce qui accentue la pression sur un gouvernement fédéral confronté à un déficit budgétaire, à la crise énergétique liée à la guerre en Iran et à l'augmentation des dépenses de défense.
Le comité table désormais sur des recettes fiscales fédérales d'environ 395 milliards d'euros en 2027, soit environ 10,1 milliards d'euros de moins que dans ses projections d'octobre.
Selon le ministre des Finances, Lars Klingbeil, ces nouvelles prévisions montrent l'ampleur des dommages économiques causés par la guerre au Moyen-Orient.
"La guerre irresponsable de Trump et le choc mondial des prix de l'énergie qui en résulte ralentissent temporairement la dynamique économique positive", a-t-il déclaré dans un communiqué.
Cette révision intervient une semaine après que le gouvernement a approuvé les principaux objectifs du budget 2027, qui prévoit 196,5 milliards d'euros de nouveaux emprunts et une hausse des dépenses de défense à 3,1% du PIB, parallèlement à des investissements records dans les transports, la numérisation et les hôpitaux.
Avec une croissance économique prévue de seulement 0,5% pour 2026 et un chômage touchant plus de trois millions de personnes, la révision à la baisse des prévisions de recettes fiscales pourrait compliquer les efforts de la coalition au pouvoir pour parvenir à un accord sur les réformes fiscales, sociales et budgétaires.
(Reportage Kirsti Knolle, version française Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)
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