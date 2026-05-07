Le négociateur ukrainien Oumerov à Miami pour des pourparlers avec des responsables US

Pourparlers de paix trilatéraux entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis à Genève

Le principal négociateur ukrainien, Roustem Oumerov, ‌est arrivé jeudi à Miami, en Floride, pour une série de réunions avec des responsables américains ​alors que les pourparlers pour mettre fin au conflit en Ukraine sont dans l'impasse.

Roustem Oumerov est chargé de discuter d'un possible échange de prisonniers de guerre et d'intensifier les efforts diplomatiques en vue ​de mettre fin à la guerre avec la Russie, a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky sur le réseau social X.

Menés ​sous l'égide de Washington, les efforts de paix ⁠entre Kyiv et Moscou, qui a lancé en février 2022 une invasion à grande échelle ‌de l'Ukraine, sont au point mort depuis plusieurs mois.

Kyiv espérait que les émissaires de Donald Trump Steve Witkoff et Jared Kushner se rendraient en Ukraine au ​début du printemps mais cette ‌visite n'a jamais eu lieu. Les Etats-Unis se sont en grande partie ⁠détournés du dossier ukrainien depuis leur guerre contre l'Iran, lancée le 28 février.

Trois cycles de discussions trilatérales organisés cette année, le dernier en date en février, n'ont débouché sur aucun progrès notable, l'Ukraine ⁠refusant d'accéder à ‌la demande russe de céder les zones restantes de la région orientale du ⁠Donbass que Moscou n'a pas réussi à conquérir.

Les négociateurs russes et ukrainiens n'ont depuis cette date ‌discuté que séparément avec les Etats-Unis.

"Nous sommes en communication constante avec la partie ⁠américaine et informés des contacts pertinents de nos partenaires avec la partie ⁠russe. Nous œuvrons pour ‌que cela contribue à instaurer une paix digne et à garantir la sécurité", a déclaré jeudi Volodimir ​Zelensky.

Le président américain Donald Trump et son homologue ‌russe Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone le 29 avril au sujet d'un éventuel cessez-le-feu.

La Russie a annoncé unilatéralement ​une trêve pour les 8 et 9 mai, dates à laquelle elle célèbre la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie en 1945. Un important défilé militaire est prévu samedi ⁠à Moscou au cours duquel Vladimir Poutine doit prononcer un discours.

Kyiv a estimé que cette proposition de trêve était uniquement destinée à protéger les commémorations russes d'éventuelles attaques ukrainiennes et proposé de son côté un cessez-le-feu d'une durée indéterminée à compter du 6 mai. L'Ukraine a depuis accusé la Russie d'avoir violé le cessez-le-feu décrété par le Volodimir Zelensky.

(Reportage de Yuliia Dysa ; version française Blandine ​Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)