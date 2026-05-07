Rubio quitte le Vatican après sa rencontre avec Léon XIV, dans un contexte de tensions avec Trump

Le pape Léon XIV rencontre le secrétaire d'État américain Marco Rubio au Vatican

par Joshua McElwee

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio ‌a quitté le Vatican jeudi après avoir rencontré le pape Léon XIV, lors d'un entretien qui s'annonçait tendu après que le président américain Donald Trump ​a multiplié les attaques contre le souverain pontife.

Marco Rubio a passé deux heures et demie au Vatican avant de repartir en convoi sous haute sécurité. Après une entrevue avec le pape, il s'est entretenu avec de hauts responsables, dont le cardinal italien Pietro Parolin, secrétaire d'Etat du Vatican.

Il ​s'agissait de la première visite au Vatican en près d'un an d'un membre du gouvernement américain.

Un porte-parole du Département d'Etat a déclaré que l'entretien entre Marco Rubio et le pape a mis ​en évidence une relation "solide" entre le Saint-Siège et les États-Unis.

Selon un communiqué ⁠du Vatican, Léon XIV et Marco Rubio ont "réaffirmé leur engagement commun" en faveur de bonnes relations bilatérales entre les États-Unis et le ‌Vatican.

L'ambassade américaine auprès du Saint-Siège a pour sa part déclaré sur sur X que le pape et le secrétaire d'Etat américain avaient abordé "des sujets d'intérêt commun concernant l'hémisphère occidental".

Des photos du Vatican prises lors de la rencontre montrent ​Léon XIV et Marco Rubio se serrant la main ‌avant de s'asseoir ensemble au bureau officiel du pape, au Palais apostolique du Vatican.

ÉCHANGE DE CADEAUX

Et ⁠une vidéo du Vatican montre le pape et Marco Rubio échanger des cadeaux. On y voit Macro Rubio offrir un petit ballon de football américain en cristal à Léon XIV.

Ce dernier a offert au secrétaire d'Etat américain un petit stylo fabriqué à partir de bois d'olivier, qu'il a qualifié ⁠de "plante de la paix".

Léon XIV, ‌premier pape de nationalité américaine, s'est récemment attiré les foudres de Donald Trump pour avoir critiqué la campagne militaire ⁠lancée par les Etats-Unis et Israël en Iran. Le souverain pontife a également dénoncé par le passé la politique anti-immigration musclée mise en place ‌par le président américain à son retour au pouvoir en janvier 2025.

Après avoir notamment décrit le pape comme "mauvais" et "faible" le mois ⁠dernier, Donald Trump a suggéré, à tort, lundi que le pape n'était pas opposé à ce ⁠que l'Iran se dote de l'arme ‌nucléaire. Il a ajouté que Léon XIV mettait "beaucoup de catholiques en danger" en s'opposant à la guerre.

Le souverain pontife a continué d'affirmer vouloir relayer ​un message de paix, tandis qu'il a fermement rejeté l'idée qu'il serait favorable ‌à l'arme nucléaire, ajoutant que l'Eglise catholique la considérait comme immorale.

Cette rencontre entre Léon XIV et Marco Rubio intervient à la veille du premier anniversaire de la nomination du ​premier nommé comme successeur de François.

Le secrétaire d'Etat américain et le vice-président américain J.D. Vance, tous deux catholiques, avaient assisté l'an dernier à la messe inaugurale du pontificat de Léon XIV sur la place Saint-Pierre à Rome.

S'exprimant mardi lors d'un point de presse à la Maison ⁠blanche, Marco Rubio a déclaré qu'il envisageait lors de sa rencontre avec Léon XIV de discuter de Cuba et de préoccupations concernant les libertés religieuses à travers le monde.

Le chef de la diplomatie américaine se rend à Rome sans être accompagné par des journalistes à bord de son avion, ce qui est inhabituel pour de tels déplacements.

Marco Rubio doit passer deux jours dans la capitale italienne, où il rencontrera vendredi la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, qui a pris la défense de Léon XIV face aux attaques de Donald Trump.

(Joshua McElwee; version française Jean Terzian ​et Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)