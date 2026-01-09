Le ministre espagnol des Affaires étrangères s'entretient avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio sur le Venezuela et l'Ukraine

Le ministre espagnol des Affaires étrangères Jose Manuel Albares s'est entretenu vendredi avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio sur le Venezuela, notamment sur la situation des entreprises espagnoles, dont Repsol REP.MC .

La conversation d'une demi-heure a également porté sur l'Ukraine, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, ajoutant que la conversation avait été agréable.

"J'ai eu une conversation avec le secrétaire Rubio sur la situation au Venezuela. L'Espagne est engagée auprès du peuple vénézuélien dans cette nouvelle étape", a écrit Jose Manuel Albares dans un tweet.