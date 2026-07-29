Le ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan et Rubio ont évoqué le CPC lors d'un entretien téléphonique, selon le ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan

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Le ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, Yermek Kosherbayev, a abordé en détail la situation concernant le Consortium du pipeline de la mer Caspienne lors d'un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, a indiqué mercredi le ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan.

Le terminal de la mer Noire du CPC, dont les actionnaires comprennent les géants américains Chevron CVX.N et Exxon Mobil

XOM.N , a repris cette semaine ses chargements de pétrole après une semaine d'interruption suite à des attaques de drones ukrainiens.