Le ministre de l'énergie du Qatar prévient que la guerre obligera le Golfe à cesser ses exportations d'énergie dans les semaines à venir, selon le FT

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 2)

Le Qatar s'attend à ce que tous les producteurs d'énergie du Golfe cessent leurs exportations dans les semaines à venir et fassent grimper le prix du pétrole à 150 dollars le baril, a déclaré le ministre de l'énergie du pays, Saad al-Kaabi, dans une interview publiée vendredi par le Financial Times.

"Tous ceux qui n'ont pas encore invoqué la force majeure devraient le faire dans les prochains jours, tant que la situation perdure. Tous les exportateurs de la région du Golfe devront invoquer la force majeure", a déclaré M. Kaabi au Financial Times.

M. Kaabi a déclaré que même si la guerre prenait fin immédiatement, il faudrait au Qatar "des semaines, voire des mois" pour revenir à un cycle normal de livraisons.

Le Qatar a interrompu sa production de gaz naturel liquéfié lundi, l'Iran continuant à frapper les pays du Golfe en représailles aux frappes israéliennes et américaines. La production de GNL du pays équivaut à environ 20 % de l'offre mondiale et joue un rôle majeur dans l'équilibre de la demande des marchés asiatiques et européens pour ce combustible.

Si les opérations offshore du Qatar n'ont subi aucun dommage, les conséquences à terre sont encore à l'étude, a déclaré M. Kaabi au journal.