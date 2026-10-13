Le ministre britannique des Finances, John Healey, s'attaquera aux places de marché en ligne dans le cadre d'une campagne de lutte contre la fraude fiscale, rapporte le Times

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Le ministre britannique des Finances, John Healey, devrait annoncer que les places de marché en ligne telles qu’Amazon.com AMZN.O , eBay EBAY.O et Temu PDD.O seront tenues de percevoir les taxes dues par les détaillants vendant sur leurs plateformes, a rapporté mardi le journal The Times.

Cette mesure devrait rapporter jusqu’à 1 milliard de livres sterling (1,33 milliard de dollars) au Trésor, ajoute l’article.

Le Trésor a refusé de commenter, affirmant que les décisions en matière fiscale relevaient de la compétence de Healey, qui les présenterait lors d'événements budgétaires. Amazon, eBay et Temu n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

(1 dollar = 0,7544 livre)