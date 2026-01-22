 Aller au contenu principal
Le ministre américain de l'énergie appelle à doubler la production mondiale de pétrole à Davos
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 11:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour détaillées et ajouts d'informations générales)

Le monde doit plus que doubler sa production de pétrole, a déclaré jeudi le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, tout en critiquant l'Union européenne et l'État américain de Californie pour avoir gaspillé de l'argent dans ce qu'il a qualifié d'énergie verte inefficace.

Ces dernières années, les discussions du Forum économique mondial sur l'énergie se sont concentrées sur les moyens d'encourager les politiques de réduction des émissions de carbone. Toutefois, lors de la discussion entre M. Wright et Vicki Hollub, directrice générale de la société d'énergie Occidental , à Davos, ils ont souligné que le monde dépendra du pétrole pendant les décennies à venir.

M. Wright a déclaré que les réglementations environnementales de l'Union européenne posaient des risques pour la coopération énergétique avec les États-Unis et a averti qu'elles pourraientaffecter les importations de gaz américain en Europe.

"Ces réglementations pourraient menacer (les producteurs américains) de responsabilité pour envoyer du gaz en Europe", a déclaré M. Wright. "Nous travaillons avec nos collègues européens pour lever ces obstacles."

L'UE exige des importateurs de pétrole et de gaz en Europe qu'ils contrôlent et déclarent les émissions de méthane liées à ces importations, dans le but de réduire les émissions de ce puissant gaz qui réchauffe la planète.

Après des mois de pression de la part des entreprises et des gouvernements, l'Union européenne a accepté le mois dernier de réduire considérablement deux lois phares, la directive sur les rapports de durabilité des entreprises et la directive sur la diligence raisonnable en matière de durabilité des entreprises.

