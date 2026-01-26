Le ministère kazakh de l'énergie annonce la reprise prochaine de la production du gisement pétrolier de Tengiz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère de l'énergie du Kazakhstan a déclaré lundi que le vaste gisement pétrolier de Tengiz se préparait à reprendre la production de pétrole dans un avenir proche, et que la production du gisement pétrolier de Korolevskoye avait déjà repris.