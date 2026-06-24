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Le ministère de la Justice annonce que Chemours a accepté un accord à l'amiable de 450 millions de dollars
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 16:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de la Justice a annoncé mercredi que la société Chemours avait accepté un accord à l'amiable de 450 millions de dollars concernant le rejet de « substances chimiques persistantes » en Virginie-Occidentale, en Caroline du Nord et dans le New Jersey.

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