Le ministère danois de la Défense signe un accord avec une filiale de Telenor

KNL, filiale de Telenor, a conclu un accord-cadre permettant à l'Organisation pour l'acquisition et la logistique du ministère danois de la Défense (DALO) d'acquérir les systèmes de communication haute fréquence (HF) sécurisés de KNL pour le compte des forces armées danoises.

Le Danemark devient ainsi le troisième pays nordique à adhérer à l'accord NORDEFCO de KNL.

Cet accord a été signé dans le cadre de la Coopération de défense nordique (NORDEFCO), qui facilite les acquisitions conjointes entre les pays nordiques. Tous les pays membres de NORDEFCO, le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, sont éligibles pour adhérer à cet accord.

Depuis plus de dix ans, KNL développe des solutions de communication haute fréquence (HF) fonctionnant en totale autonomie par rapport aux infrastructures externes, telles que les systèmes SATCOM et GNSS. Le système s'établit automatiquement en moins d'une seconde ; la connexion est chiffrée et demeure stable même en cas de brouillage ou d'autres interférences électromagnétiques. Ces caractéristiques revêtent une importance croissante dans les opérations de défense modernes.

"La Suède et la Finlande ont déjà jeté des bases solides pour la coopération nordique en matière de communications CNHF ; l'adhésion du Danemark à cet accord-cadre constitue une étape logique pour élargir cette initiative. Cela reflète un besoin réel et croissant de communications sécurisées et autonomes dans la région, alors que les pays nordiques renforcent leur capacité à opérer conjointement", a déclaré Dan Ouchterlony, responsable du portefeuille de développement d'entreprise chez Telenor.