Le ministère autrichien déclare qu'OMV achète du pétrole brut de la réserve d'urgence pour stabiliser le marché

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OMV OMVV.VI a acheté 56 000 tonnes de pétrole brut de la réserve d'urgence obligatoire pour stabiliser le marché, a déclaré le ministère autrichien de l'économie lundi.

En mars, l'Agence internationale de l'énergie a accepté de libérer un record de 400 millions de barils de pétrole des stocks stratégiques pour lutter contre la flambée des prix mondiaux du brut depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, les États-Unis contribuant à la majeure partie de l'approvisionnement.