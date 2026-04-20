 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le ministère autrichien déclare qu'OMV achète du pétrole brut de la réserve d'urgence pour stabiliser le marché
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OMV OMVV.VI a acheté 56 000 tonnes de pétrole brut de la réserve d'urgence obligatoire pour stabiliser le marché, a déclaré le ministère autrichien de l'économie lundi.

En mars, l'Agence internationale de l'énergie a accepté de libérer un record de 400 millions de barils de pétrole des stocks stratégiques pour lutter contre la flambée des prix mondiaux du brut depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, les États-Unis contribuant à la majeure partie de l'approvisionnement.

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
2,67 USD NYMEX 0,00%
OMV
57,475 EUR LSE Intl +1,73%
Pétrole Brent
95,58 USD Ice Europ +3,93%
Pétrole WTI
89,61 USD Ice Europ +5,47%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank