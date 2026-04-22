La Russie va cesser au 1er mai l'approvisionnement de l'Allemagne en brut kazakh

La raffinerie PCK à Schwedt, dans le nord-est de l'Allemagne ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Berlin a annoncé mercredi que la Russie allait cesser au 1er mai de livrer du pétrole kazakh à une raffinerie importante pour l'approvisionnement de l'est de l'Allemagne, une suspension en pleine crise énergétique mondiale due à la guerre au Moyen-Orient.

Le gouvernement allemand a toutefois assuré que la sécurité des approvisionnements énergétiques du pays n'était pas menacée, évoquant une éventuelle alternative via la mer Baltique, alors que Moscou a invoqué des raisons "techniques", sans les détailler, pour expliquer sa décision.

La filiale allemande du groupe d'Etat russe Rosneft, Rosneft Deutschland, a indiqué que "sur instruction du ministère russe de l'Énergie, aucun transit de pétrole brut kazakh par l'oléoduc Droujba via le territoire de la Fédération de Russie à destination de la raffinerie (allemande) PCK ne sera autorisé à compter du 1er mai 2026", a indiqué le ministère allemand de l'Energie.

Cette suspension concerne uniquement le tronçon nord de l'oléoduc Droujba. Le tronçon sud, qui passe par l'Ukraine pour approvisionner notamment la Hongrie et la Slovaquie, a en revanche repris mercredi le transit de pétrole russe, après une interruption de plusieurs mois suite à une frappe en janvier de Moscou.

Jusqu'à l'invasion russe de l'Ukraine, la raffinerie, située à Schwedt, dans l'ancienne RDA, était exclusivement approvisionnée en pétrole russe, grâce à une filiale allemande de Rosneft.

- Ironie russe -

Du fait de l'embargo sur le brut russe en représailles de la guerre, la raffinerie, importante pour l'approvisionnement de l'est de l'Allemagne en carburant, a dû trouver d'autres fournisseurs, notamment le Kazakhstan, à travers la même branche de l'oléoduc Droujba, mais le pétrole transite par le territoire russe.

Le vice-Premier ministre russe en charge de l'Energie, Alexandre Novak a confirmé la suspension des livraisons, et expliqué que "les volumes de pétrole kazakh auparavant acheminés vers l'Allemagne via l'oléoduc Droujba seront effectivement redirigés vers d'autres routes logistiques disponibles".

Evoquant, sans les détailler, des raisons "techniques", le responsable n'a pas non plus précisé la durée de la suspension.

S'exprimant lors d'un briefing avec des médias, dont l'AFP, au Kremlin, M. Novak a en outre ironisé sur les conséquences éventuelles pour l'économie allemande, Berlin ayant renoncé, malgré sa dépendance, aux hydrocarbures russes dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine.

"Les Allemands ont renoncé au pétrole russe, ça veut dire que tout va bien chez eux", a-t-il dit.

La coupure des livraisons par Moscou en Allemagne, premier soutien financier de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie, s'ajoutent aux incertitudes pour l'économie allemande, déjà affectée par la guerre en Iran.

- Alternative -

Mercredi, le gouvernement a divisé par deux sa prévision de croissance pour 2026, à 0,5%, le choc énergétique freinant la reprise de l'économie allemande, en panne depuis la guerre en Ukraine qui avait déjà provoqué une flambée des prix de l'énergie, affectant l'industrie du pays.

L'arrêt des livraisons de pétrole kazakh "ne met pas en danger la sécurité d'approvisionnement de l'Allemagne", a toutefois assuré le gouvernement, sans avancer de chiffres.

La raffinerie "peut également être approvisionnée en pétrole brut via le port maritime de Rostock", au nord de l'Allemagne, relié à Schwedt par un oléoduc, a dit un porte-parole du gouvernement lors d'un point presse régulier mercredi.

La ministre de l'Economie et de l'Energie, Katherina Reiche, interrogée sur les effets pour l’approvisionnement en carburant de l'est du pays, n'a pas voulu se prononcer, disant ne pas "disposer de toutes les informations", tout en assurant que la voie via Rostock pouvait être une solution.

Les filiales de Rosneft en Allemagne ont été placées sous tutelle allemande en septembre 2022, après le début de la guerre en Ukraine. Berlin a obtenu qu'elles soient exclues d'une liste de sanctions américaines, arguant que ces structures avaient été découplées de leur maison-mère.