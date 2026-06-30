Le ministère américain de la Justice et plusieurs États parviennent à un accord avec les producteurs d'œufs dans le cadre d'une enquête sur la manipulation des prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Le ministère américain de la Justice et une coalition de 17 États ont conclu lundi un accord avec trois des principaux producteurs d'œufs du pays, dont Cal-Maine Foods

CALM.O , dans le cadre d'une enquête sur une présumée manipulation des prix des œufs, a indiqué le bureau du procureur général de l'État de New York.

Cal-Maine Foods, Versova et Hickman's Egg Ranch verseront au total 3,3 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) et feront également don de 53 millions d'œufs à des banques alimentaires et à des associations à but non lucratif dans les États participants, a précisé le bureau de la procureure générale de New York, Letitia James.

Voici plus de détails:

* Cal-Maine Foods a déclaré dans un communiqué séparé qu’elle verserait au total 1,5 million de dollars (XX,XX millions d'euros) aux États et ferait don de 30 millions d’œufs à des banques alimentaires et à des associations à but non lucratif à travers le pays.

* L'entreprise a nié toute infraction et a précisé qu'aucune amende ni sanction nelui avait été infligée, ajoutant qu'elle avait accepté de mettre en œuvre certaines mesures de conformité et de reporting dans le cadre de l'accord.

* Versova et Hickman’s Egg Ranch n’ont pas répondu à une demande de commentaires en dehors des heures d’ouverture habituelles.

* Le communiqué du procureur général de New York indique que l’enquête a révélé que les entreprises “se sont coordonnées illégalement pendant des années pour influencer un indice quotidien des prix des œufs, ce qui a entraîné une hausse artificielle des prix pour les détaillants et les consommateurs dans tout le pays”.

* Le communiqué précise que les trois entreprises doivent mettre fin à leur coordination visant à manipuler les prix, adopter des mesures de conformité pour prévenir de futures infractions et coopérer pleinement avec les autorités de contrôle des États.