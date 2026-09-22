Le ministère américain de la Justice enquête sur Binance pour d'éventuelles violations des sanctions contre l'Iran, selon Bloomberg News

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Les procureurs fédéraux américains enquêtent pour déterminer si Binance a enfreint les sanctions américaines contre l'Iran en ne mettant pas fin à certaines transactions sur sa plateforme, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information.