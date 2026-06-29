Le ministère américain de la Justice clôt l'enquête pénale visant Abbott concernant son usine de lait infantile, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport et des informations contextuelles à partir du paragraphe 2)

Le ministère américain de la Justice a clos l'enquête pénale menée à l'encontre d'Abbott Laboratories

ABT.N concernant sa gestion d'une usine de lait infantile liée à une bactérie potentiellement mortelle et à des décès de nourrissons, optant plutôt pour des sanctions civiles, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Le ministère américain de la Justice et Abbott Laboratories n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau. Abbott avait lancé un rappel de ses préparations pour nourrissons et fermé son usine du Michigan en 2022 après que des enquêteurs eurent découvert des traces d’une bactérie potentiellement mortelle dans cette usine. Ce rappel et la fermeture de l’usine ont aggravé une pénurie nationale de préparations pour nourrissons qui avait commencé avec les problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie. Abbott avait déclaré à l’époque qu’il n’existait aucune preuve établissant un lien entre ses préparations et ces maladies. Aucune préparation pour nourrissons Abbott distribuée et non ouverte n’a été testée positive à la bactérie qui a rendu les bébés malades, a déclaré au WSJ un porte-parole de l’ entreprise.

Certains procureurs estimaient disposer de preuves suffisantes pour engager des poursuites pénales contre l’entreprise, mais les plus hauts responsables ont mis fin à l’enquête, selon l’article du WSJ. Ils ont plutôt opté pour une solution moins sévère consistant à récupérer les sommes que l’entreprise avait tirées de la vente de préparations pour nourrissons dans le cadre de programmes nutritionnels financés par le gouvernement fédéral, ajoute l’article.

“Garantir la sécurité de l’approvisionnement alimentaire de notre nation est une priorité absolue pour l’administration Trump; toutefois, le ministère de la Justice ne croit pas à la réglementation par voie de poursuites,” a déclaré une porte-parole du ministère de la Justice au WSJ.

Les procureurs avaient envisagé d’inculper Abbott pour délit mineur pour violation de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques (Food, Drug and Cosmetic Act), ainsi que pour un chef d’accusation distinct pour avoir induit le gouvernement en erreur, avant d’abandonner l’affaire, précise l’article, qui ajoute que les procureurs envisageaient également d’inculper au moins une personne physique.