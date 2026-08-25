Le ministère américain de la Justice annonce que Deloitte a réglé les allégations de discrimination à l'embauche

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Le ministère américain de la Justice a annoncé mardi que le cabinet d'audit Deloitte avait accepté de verser 21,5 millions de dollars pour mettre fin à des allégations de discrimination à l'embauche.