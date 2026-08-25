 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le ministère américain de la Justice annonce que Deloitte a réglé les allégations de discrimination à l'embauche
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 23:36
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de la Justice a annoncé mardi que le cabinet d'audit Deloitte avait accepté de verser 21,5 millions de dollars pour mettre fin à des allégations de discrimination à l'embauche.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,17 -5,25%
Or
4 668,73 +0,22%
CAC 40
8 439,2 -0,16%
2CRSI
27,56 +4,16%
TOTALENERGIES
75,7 -0,37%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank