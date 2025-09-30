 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le ministère américain de l'énergie sélectionne Oklo et trois autres entreprises pour des projets de lignes de combustible nucléaire
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 20:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de l'Énergie a déclaré mardi qu'il avait sélectionné la société de technologie nucléaire Oklo OKLO.N , soutenue par Sam Altman, Terrestrial Energy, TRISO-X et Valar Atomics pour son nouveau programme pilote visant à construire des lignes de combustible nucléaire avancé.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre des efforts de l'administration Trump visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales en combustible nucléaire et à soutenir le programme pilote de réacteurs du DOE, qui prévoit qu'au moins trois réacteurs atteindront la criticité d'ici le 4 juillet 2026.

L'énergie nucléaire américaine gagne du terrain après des décennies de stagnation, grâce à l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données gourmands en énergie et à l'électrification des transports et de l'industrie manufacturière.

En mai, le président Donald Trump a publié des décrets visant à accélérer l'autorisation des réacteurs nucléaires et à réformer la Commission de régulation nucléaire, une agence indépendante. Ces décrets permettent au ministère de l'énergie d'autoriser les réacteurs d'essai sans passer par la NRC.

En août, le ministère de l'énergie a déclaré qu'il avait procédé à une première sélection de 11 projets pour un programme pilote visant à développer des réacteurs nucléaires d'essai de haute technologie et à faire en sorte qu'au moins trois d'entre eux commencent à fonctionner en moins d'un an.

Oklo, Terrestrial Energy et Valar Atomics ont été initialement sélectionnés pour le programme pilote de réacteurs du ministère de l'énergie et l'annonce de mardi élargit l'accès au combustible avancé nécessaire pour tester leurs conceptions et accélérer la transition de la démonstration au déploiement.

Le ministère de l'énergie a précisé que chaque entreprise serait responsable de tous les coûts liés à la conception, à la fabrication, à la construction, à l'exploitation et au déclassement de ses réacteurs d'essai.

Valeurs associées

OKLO RG-A
111,450 USD NYSE -4,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

