Le ministère américain de l'Énergie rétablit le financement des projets d'élimination du carbone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Valerie Volcovici

Le ministère de l'Énergie maintiendra le financement d'importants projets de capture directe du carbone dans l'air, attribués sous l'administration Biden, après avoir envisagé de les annuler l'année dernière, selon une liste de projets identifiés par l'agence qu'elle a envoyée au Congrès cette semaine et dont Reuters a pris connaissance.

En octobre dernier, le ministère de l'Énergie a envisagé d'annuler des milliards de dollars de financement pour des programmes d'énergie propre, notamment pour la construction automobile, l'hydrogène et le captage du carbone.

Parmi les projets susceptibles d'être annulés figuraient deux grands centres de captage direct de l'air qui avaient reçu 1,2 milliard de dollars de l'administration de l'ancien président Joe Biden, dont un impliquant la compagnie pétrolière Occidental (OXY.N) au Texas et un autre en Louisiane.

Le ministère de l'Énergie avait déclaré en octobre dernier qu'il procédait à un "examen individualisé et approfondi des aides financières accordées par l'administration précédente".

Le ministère de l'Énergie a confirmé que le DAC Hub du sud du Texas et le projet Cypress de Louisiane figuraient sur la liste des quelque 2 000 projets qui conserveraient leur financement.

Jeudi, le Secrétaire à l'Énergie Chris Wright a déclaré lors d'une audition au Congrès que le ministère de l'Énergie avait examiné la liste des projets et soutenu ceux qui, selon lui, "avaient des chances crédibles d'être utiles".

"Nous avons eu des centaines de dialogues avec les candidats, dans les deux sens", a déclaré M. Wright.

Les centres DAC faisaient partie des efforts de l'administration Biden pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis en développant les technologies naissantes d'élimination du carbone. À plein régime, les deux centres pourraient éliminer directement de l'air plus de 2 millions de tonnes d'émissions de carbone par an.

Le projet Cypress et South Texas ont reçu respectivement 550 et 500 millions de dollars sous la présidence de M. Biden, mais n'ont reçu que la première tranche de 50 millions de dollars chacun.

Le bureau des hydrocarbures, de la géothermie et de l'énergie du ministère de l'Énergie (HGEO) participera aux prochaines étapes du déploiement de ces centres et du déblocage des fonds alloués et engagés.

Une partie du carbone capturé sera utilisée comme matière première pour produire du kérosène et d'autres carburants à un moment où la chaîne d'approvisionnement mondiale en carburant est mise à rude épreuve en raison de la guerre en Iran.