Le mineur Grupo Mexico s'érode après l'abaissement de la note de JPM

23 janvier - ** Les actions du mineur Grupo Mexico

GMEXICOB.MX chutent de près de 3 % après l'ouverture, suite à une révision à la baisse par J.P. Morgan la veille

** JPM rétrograde Grupo Mexico de surpondéré à neutre; sa filiale Southern Copper SCCO.N de sous-pondéré à neutre

** Après une forte hausse, nous pensons qu'il est temps de débrancher et de recharger notre exposition au cuivre en Amérique latine, en réévaluant les risques et les opportunités avant le prochain mouvement", écrivent les analystes de JPM

** Les actions de Grupo Mexico ont bondi d'environ 30 % au cours des trois derniers mois, les prix du cuivre ayant dépassé les 13 000 dollars la tonne métrique

** JPM s'attend à ce que les prix du cuivre reviennent à 12 000 dollars la tonne dans les mois à venir en raison de la baisse de la demande chinoise et de l'accumulation des stocks

** Le premier choix de JPM pour les métaux en Amérique latine est le mineur de fer brésilien Vale VALE3.SA , avec le mineur de cuivre chilien Antofagasta ANTO.L comme alternative