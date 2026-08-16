Le milliardaire Peter Thiel acquiert une participation de 1 % dans la société pétrolière argentine Vaca Muerta, selon un document officiel

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Peter Thiel, président et cofondateur de Palantir, a acquis une participation de 1 % dans la société argentine Vista VISTAA.MX , l’une des plus grandes compagnies pétrolières opérant dans la formation schisteuse de Vaca Muerta, selon un document déposé auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC).

Ce document, publié vendredi, intervient quatre mois après que le milliardaire de la tech a rencontré le président argentin Javier Milei au palais présidentiel, à l'issue de quoi Milei a déclaré à un média local qu'ils avaient discuté de politiques économiques et de son opposition à l'impôt sur la fortune.

Thiel avait récemment acheté un hôtel particulier dans un quartier huppé de Buenos Aires, ont rapporté les médias locaux.

Le fonds spéculatif Thiel Macro LLC, détenu par le milliardaire, a acquis environ 1,2 million d’American Depositary Shares (ADS) de Vista, pour une valeur d’environ 76 millions de dollars, selon le document déposé auprès de la SEC, ce qui équivaut à 1 % du capital de Vista.

Le fonds a déclaré un portefeuille de 418,7 millions de dollars, comprenant des participations dans Vistra, Amazon

AMZN.O ainsi que dans les entreprises du secteur de l’électricité et de l’énergie American Electric Power AEP.O , DTE Energy DTE.N , FirstEnergy FE.N , CMS Energy CMS.N et X-Energy XE.O .

Vista opère à Vaca Muerta, qui abrite les deuxièmes plus grandes réserves mondiales de gaz de schiste et les quatrièmes plus grandes réserves de pétrole, situées dans la province de Neuquén, en Patagonie argentine.

Vista produit actuellement 160 000 barils équivalent-pétrole par jour et a investi plus de 6,5 milliards de dollars en Argentine. En mai, la société a revu à la hausse ses prévisions d’investissement et de production pour Vaca Muerta, une formation d’une superficie équivalente à celle de la Belgique.

Milei a fait part de son intention de tirer parti des vastes espaces ouverts et du climat froid de la Patagonie pour construire des centres de données. Les projets de centres de données se sont heurtés à une opposition dans d’autres régions d’Amérique latine en raison de leurs besoins élevés en eau et en énergie.