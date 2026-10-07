Ukraine : des frappes russes font 26 morts, dont 19 dans un même immeuble

Les secours à la recherche de survivants dans les décombres d'un immeuble résidentiel après une frappe aérienne russe à Prylouky en Ukraine le 7 octobre 2026 ( AFP / Genya Savilov )

De nouvelles frappes russes contre l'Ukraine ont fait au moins 26 morts, dont 19 dans un même immeuble éventré par un missile à Prylouky, dans le nord, selon le dernier bilan des autorités mercredi.

Des journalistes de l'AFP sur place ont vu les services de secours fouillant les décombres du bâtiment et évacuant des corps de victimes.

Le ministère ukrainien de l'Intérieur a fait état dans la soirée d'un nouveau bilan de 19 morts dans cet immeuble, dont cinq enfants, après "la découverte du corps d'un autre enfant dans les décombres". Plus de cinquante personnes ont en outre été blessées, selon les secours.

Le président Volodymyr Zelensky a affirmé que ce bombardement faisait partie d'une attaque "ignoble" menée avec "70 missiles au total, dont beaucoup de balistiques", plus difficiles à intercepter, et des drones envoyés sur 12 régions.

"L'une des principales cibles était nos infrastructures énergétiques", a-t-il affirmé.

Coupures de courant

L'approche de l'hiver fait craindre la répétition du scénario de l'an dernier, lorsque la Russie a bombardé sans relâche les sites énergétiques, plongeant par moments dans le noir et le froid des millions de foyers.

Mercredi soir, la municipalité de Kiev a annoncé que les transports publics électriques avaient été "provisoirement" mis à l'arrêt sur la rive droite (occidentale) dans la capitale après "une perte d'alimentation du réseau".

L'opérateur privé DTEK a fait savoir que des coupures de courant d'urgence avaient été instaurées à Kiev à la demande de l'entreprise publique Ukrenergo, qui a affirmé que de telles mesures avaient également été prises dans plusieurs régions.

Des secouristes transportent un corps pendant des opérations de fouilles dans les décombres d'un immeuble touché par une frappe russe à Prylouky dans le Nord de l'Ukraine, le 7 octobre 2026 ( AFP / Genya Savilov )

Volodymyr Zelensky, qui réclame à ses alliés davantage de systèmes permettant l'interception de missiles balistiques, a aussi fait état de deux morts à Oleksandrya et de deux à Krementchouk, des villes situées dans le centre de l'Ukraine.

Deux autres personnes ont été tuées dans la capitale, selon les autorités. Dans la soirée de mercredi, la chute de débris d'un drone abattu a provoqué la mort d'une troisième personne, une femme, et fait quatre blessés, ont dit les services de secours.

A Moscou, le ministère de la Défense a affirmé de son côté que l'armée russe avait frappé, notamment à Kiev et dans sa région, à Prylouky et à Krementchouk, des usines assemblant et stockant des missiles de croisière, en particulier les Flamingo de fabrication ukrainienne, et des drones de longue portée.

Dans les territoires ukrainiens occupés par Moscou, deux personnes ont péri dans des frappes ukrainiennes dans la région de Kherson - en partie sous contrôle russe - et deux autres dans une attaque de drone dans un village près de la ville de Donetsk, ont déclaré mercredi soir les autorités locales.

"Briser les gens"

Parallèlement, l'Union européenne a décidé de nouvelles sanctions visant en une seule fois près de 1.600 entités et individus liés à la guerre livrée par la Russie.

Mais le chef de l'Etat ukrainien a regretté, mercredi soir, que de "nombreux volets des sanctions" aient été "considérablement affaiblis", regrettant que Vladimir Poutine puisse toujours "vendre du pétrole" russe.

"Les signaux concernant la levée des sanctions contre des oligarques sont, en réalité, des signaux de normalisation de la guerre", a affirmé M. Zelensky. Récemment, à la demande de la France et du Luxembourg, l'UE a levé ses sanctions contre deux milliardaires russes, Mikhaïl Fridman et Alicher Ousmanov.

Les secours à la recherche de survivants dans les décombres d'un immeuble résidentiel après une frappe aérienne russe à Prylouky en Ukraine le 7 octobre 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Dans la localité ukrainienne de Prylouky, les services d'urgence ont poursuivi dans la journée les recherches au milieu des gravats dans l'immeuble d'habitation touché.

Ioulia Chamraï, 31 ans, a dit avoir ressenti le choc de la frappe dans son appartement situé non loin de ce bâtiment.

Cette attaque, "c'est juste pour briser les gens, la population civile qui dormait paisiblement", a-t-elle affirmé.

L'armée ukrainienne avait également déclenché une alerte aux missiles balistiques à Kiev, où un journaliste de l'AFP a entendu des explosions tout au long de la nuit.

Le président ukrainien avait averti la veille du risque d'une "attaque massive" russe sur la capitale, prise pour cible nuit et jour depuis des semaines. Des frappes qui visent, entre autres, des entrepôts, des sites de logistique, des ponts.

Les autorités ukrainiennes accusent la Russie de chercher à systématiquement détruire les infrastructures, face à son incapacité à progresser sur le front près de cinq ans après le déclenchement de la guerre par le Kremlin.