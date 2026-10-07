Lecornu joue l'apaisement avec les lycéens, annonce des mesures pour faire baisser le prix de l'essence

Le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une allocation concernant la situation dans les lycées, le prix des carburants, la crise agricole et la situation financière de la France, le 7 octobre 2026 à l'hôtel de Matignon, à Paris ( POOL / Dimitar DILKOFF )

Sébastien Lecornu a tenté d'apporter des réponses à plusieurs crises mercredi lors d'une allocution, assurant que les forces de l'ordre "n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens", mobilisés depuis plusieurs semaines, et annonçant par ailleurs une mesure permettant une baisse de 12 à 18 centimes du prix du litre à la pompe.

Les forces de l'ordre "n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens", a assuré le Premier ministre lors d'une allocution prononcée depuis Matignon, à la veille d'une nouvelle journée d'action prévue jeudi, "acte IV" du mouvement.

"La colère des jeunes ne vient pas de nulle part. Nul ne peut être indifférent aux angoisses qu'ils expriment", a également déclaré le Premier ministre, qui a réaffirmé que "les premières décisions du gouvernement seront présentées à la fin du mois d'octobre" afin de répondre à la crise.

La mobilisation lycéenne a observé un répit mercredi, au moment où le gouvernement multiplie les signes d'apaisement pour mettre fin à la crise.

M. Lecornu a par ailleurs déclaré que "les temps de dialogue engagé" se poursuivraient "à partir de demain (jeudi), dans chaque lycée et jusqu'à la semaine prochaine", et que la plateforme de dialogue ouverte par le ministère de l’Éducation avait déjà recueilli plus de 40.000 contributions.

Sur le dossier énergétique, le chef du gouvernement a par ailleurs annoncé qu'il mettrait 10 millions de barils de gazole à la disposition des distributeurs en France, assurant que cette mesure permettra une baisse de 12 à 18 centimes du prix du litre à la pompe.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une allocation concernant la situation dans les lycées, le prix des carburants, la crise agricole et la situation financière de la France, le 7 octobre 2026 à l'hôtel de Matignon, à Paris ( POOL / Dimitar DILKOFF )

"Le gazole concerné a été acheté avant la flambée des cours et sera mis à disposition au prix de revient (et) permettra mécaniquement de baisser les prix à la pompe dans un ordre de grandeur évalué entre 12 et 18 centimes par litre de gazole", a annoncé M. Lecornu.

En ce sens, M. Lecornu a annoncé qu'il réunirait à Matignon les distributeurs "pour y travailler dans les tout prochains jours".

Le Premier ministre a par ailleurs estimé que le prix de l'électricité "ne d(evai)t pas augmenter cet hiver". "J'y reviendrai prochainement et je demande par ailleurs à EDF de mobiliser au maximum ses capacités de production, dans le respect des exigences de sûreté", a-t-il déclaré.

Il a enfin eu "un mot particulier" pour les agriculteurs, dont l'état de crise est "inédit" après les épisodes caniculaires de cet été, rappelant qu'un "plan d'urgence" avait été "engagé", et indiquant qu'il serait complété par la ministre de l'Agriculture jeudi au Sommet de l’Élevage à Cournon-d'Auvergne (Puy-de-Dôme).

M. Lecornu s'est exprimé lors d'une de ses désormais traditionnelles interventions sans presse depuis Matignon, au lendemain d'une réunion à l’Élysée autour d'Emmanuel Macron pour faire le point sur la mobilisation lycéenne. Quelque 450.000 manifestants, selon les organisateurs, ont défilé mardi dans toute la France.