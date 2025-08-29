 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le milliardaire Ambani prévoit d'introduire Reliance Jio en bourse d'ici à la mi-2026
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 15:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Jio vise une introduction en bourse au premier semestre 2026

*

Meta et Reliance annoncent une coentreprise de 100 millions de dollars

*

Google va établir la région Cloud de Jamnagar pour Reliance

(Ajoute des détails sur d'autres segments au paragraphe 7, et des commentaires d'analystes au paragraphe 8) par Chandini Monnappa et Aleef Jahan C S

Le groupe indien Reliance Industries

RELI.NS prévoit d'introduire en Bourse sa branche télécoms et numérique Jio Platforms d'ici à la mi-2026, a déclaré vendredi son président milliardaire, un nouveau calendrier pour l'introduction en Bourse longtemps retardée d'une entreprise évaluée à plus de 100 milliards de dollars.

Lors de son assemblée générale annuelle vendredi, Reliance a également annoncé la création d'une unité d'intelligence artificielle, avec Google GOOGL.O d'Alphabet et Meta META.O comme partenaires stratégiques.

Le président milliardaire du groupe, Mukesh Ambani, a pour la première fois indiqué en 2019 qu'il prévoyait de coter Jio dans les cinq ans. Vendredi, il a déclaré aux actionnaires que Jio se préparait à déposer un dossier d'introduction en bourse l'année prochaine.

Reuters a rapporté en exclusivité en juillet que Jio avait décidé de ne pas lancer son introduction en bourse prévue pour 2025. Elle était alors évaluée par les analystes à plus de 100 milliards de dollars.

Jio Platforms héberge le plus grand opérateur de télécommunications de l'Inde, Reliance Jio Infocomm, qui compte plus de 500 millions d'utilisateurs.

Soutenue par des investisseurs internationaux tels que Meta, Google et KKR KKR.N , elle a joué un rôle central dans les efforts déployés par Ambani pour diversifier Reliance au-delà du pétrole et des produits chimiques, dans les secteurs de la consommation, de la vente au détail et de la technologie, l'IA étant désormais un pilier essentiel de sa stratégie de croissance, de même que l'expansion à l'étranger.

Reliance investit également 8,8 milliards de dollars pour développer ses activités chimiques. Il s'attend à ce que son activité de vente au détail continue d'augmenter ses ventes de près de 10 % par an, à périmètre constant, et à ce qu'elle ajoute 2 000 à 3 000 nouveaux magasins par an.

Jio n'est pas pleinement valorisé au sein du portefeuille plus large de Reliance dans les domaines de la pétrochimie et de la vente au détail, et une cotation séparée permettrait de dégager une valeur plus élevée pour l'unité des télécommunications et du numérique, a déclaré Saurabh Parikh, analyste principal chez ICRA Ltd.

L'IA POUR TOUS

Reliance et Meta ont annoncé vendredi une nouvelle coentreprise dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec un investissement initial d'environ 100 millions de dollars. Mark Zuckerberg, directrice générale de Meta, a déclaré lors de l'assemblée générale annuelle que la nouvelle unité offrirait aux entreprises indiennes les modèles d'IA à source ouverte de Meta.

Google s'associe à Reliance pour utiliser l'IA dans les secteurs de l'énergie, de la vente au détail, des télécommunications et des services financiers du conglomérat, et établira une région de Cloud Jamnagar dédiée à Reliance, a déclaré Sundar Pichai, directeur général de Google, lors de l'AGA.

Ces partenariats interviennent à un moment où les liens entre l'Inde et Washington ont été tendus en raison des droits de douane de 50 % imposés par le président américain Donald Trump sur les exportations indiennes, en réponse à l'achat de pétrole russe par l'Inde.

Reliance exploite le plus grand complexe de raffinage au monde dans l'État occidental du Gujarat et est également le plus grand acheteur de pétrole russe en Inde .

