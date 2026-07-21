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Le Mexique affirme qu'aucune preuve ne lie sa laitue à l'épidémie aux États-Unis
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 17:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

« Il n'existe pour l'instant aucune preuve permettant de conclure que la laitue en provenance du Mexique soit à l'origine d'une épidémie de cyclosporiase aux États-Unis », a déclaré mardi le ministre mexicain de la Santé, David Kershenobich.

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont fait état d'une centaine d'hospitalisations liées à cette infection parasitaire, qui provoque une diarrhée sévère et d'autres symptômes gastro-intestinaux. L'épidémie a été attribuée à de la laitue iceberg émincée servie dans les restaurants Taco Bell de l'Indiana, du Kentucky, du Michigan, de l'Ohio et de la Virginie-Occidentale.

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