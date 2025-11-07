 Aller au contenu principal
Le METI estime que les projets étrangers, dont Sakhalin-1, sont essentiels pour la sécurité énergétique du Japon
07/11/2025

Les projets étrangers, dont le projet russe Sakhaline-1, sont cruciaux pour la sécurité énergétique du Japon, a déclaré le ministère japonais de l'industrie en réponse aux sanctions américaines contre Rosneft

ROSN.MM , un actionnaire clé du projet pétrolier qui comprend également des entreprises japonaises.

Les projets énergétiques à l'étranger constituent une source potentielle précieuse d'énergie en dehors du Moyen-Orient, a déclaré le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie dans des commentaires envoyés par courriel vendredi, lorsqu'on l'a interrogé sur les sanctions imposées à Rosneft et sur les implications pour les actionnaires japonais.

Le mois dernier, les États-Unis ont imposé des sanctions à Rosneft et Lukoil LKOH.MM , la mesure la plus récente pour forcer le Kremlin à mettre fin à la guerre en Ukraine.

Guerre en Ukraine

