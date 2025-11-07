Le METI déclare que Sakhalin-1 est essentiel pour la sécurité énergétique du Japon, alors que les États-Unis sanctionnent l'actionnaire russe

par Katya Golubkova

Le ministère japonais de l'industrie a déclaré vendredi que les projets étrangers, y compris le projet russe Sakhaline-1, restaient essentiels pour la sécurité énergétique du pays, suite aux nouvelles sanctions américaines contre Rosneft ROSN.MM , un actionnaire clé aux côtés des partenaires japonais.

Le mois dernier, Washington a sanctionné les sociétés russes Rosneft et Lukoil LKOH.MM dans le cadre de la dernière mesure prise pour obliger le Kremlin à mettre fin à la guerre en Ukraine. Les États-Unis autoriseront l'arrêt des opérations avec ces deux sociétés jusqu'à le 21 novembre.

Avant que Tokyo n'arrête ses importations de brut russe en février 2023 - à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou l'année précédente - les approvisionnements russes compensaient en partie la dépendance du Japon à l'égard du pétrole du Moyen-Orient, qui s'élevait à plus de 90 %. "Le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie continuera à reconnaître l'importance du projet Sakhaline-1 et prendra toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la sécurité énergétique du Japon n'est pas affectée", a déclaré le METI vendredi en réponse à une question sur les sanctions imposées à Rosneft.

ExxonMobil XOM.N , qui détenait une participation de 30 % dans Sakhaline-1, a quitté la Russie en 2022.

Avant le départ d'Exxon, Rosneft et l'indien ONGC Videsh

ONVI.NS détenaient chacun une participation de 20 % dans le projet et 30 % étaient contrôlés par le consortium SODECO impliquant le METI, Marubeni 8002.T , Itochu 8001.T , Japan Petroleum Exploration 1662.T et Inpex 1605.T .

Reuters a rapporté plus tôt vendredi que le Japon, deuxième importateur mondial de GNL, prévoit d'acheter du gaz naturel liquéfié pour les réserves d'urgence sur une base mensuelle à partir de janvier, au lieu de l'acheter uniquement pendant les périodes de forte demande, afin de se prémunir contre les chocs de l'offre. Bien que cela ne soit pas directement lié, une augmentation des achats de GNL d'urgence aiderait à gérer les chocs d'approvisionnement tels que les interruptions possibles du projet GNL Sakhaline-2, alors que les États-Unis ont exhorté le Japon et d'autres alliés à cesser les importations d'énergie russe dans le cadre des efforts visant à faire pression sur Moscou pour mettre fin à sa guerre en Ukraine.