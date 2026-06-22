Le médicament expérimental de Pfizer n'atteint pas l'objectif principal de l'essai clinique sur le cancer du poumon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

Pfizer PFE.N a déclaré lundi que son médicament destiné à traiter un type de cancer du poumon n’avait pas atteint l’objectif principal consistant à améliorer la survie des patients par rapport à un médicament générique lors d’un essai clinique de phase avancée.

Le médicament était testé chez des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules non squameux (NSCLC) localement avancé, inopérable ou métastatique, ayant déjà reçu une ou plusieurs lignes de traitement antérieures, par rapport au docétaxel.

Toutefois, chez les patients ayant reçu une seule ligne de traitement systémique préalable, la société a indiqué que le sigvotatug vedotin présentait une tendance plus marquée à améliorer la survie et la survie sans progression de la maladie par rapport au docétaxel.

Pfizer a déclaré que cela renforçait sa confiance dans le potentiel du programme sigvotatug vedotin, notamment dans le cadre d’un essai clinique de phase avancée en cours en association avec le Keytruda de Merck MRK.N .