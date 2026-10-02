Le médicament expérimental de Biogen contre le lupus se révèle efficace contre les symptômes cutanés

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Biogen BIIB.O a annoncé vendredi que son médicament expérimental avait permis d'observer une amélioration durable des symptômes cutanés chez des patients atteints d'une forme de maladie auto-immune, dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire.

Voici quelques détails:

* Le lupus érythémateux cutané (CLE) peut provoquer des éruptions cutanées douloureuses, une sensibilité au soleil, une perte de cheveux, une décoloration de la peau et des cicatrices permanentes. Il n'existe aucun traitement ciblé approuvé pour cette affection.

* La société a indiqué que 27,2 % des participants ayant reçu le médicament, le litifilimab, dès le début de l’essai présentaient une peau claire ou presque claire au bout d’un an, contre 19 % après 24 semaines.

* Le litifilimab fait également l’objet d’essais cliniques pour le traitement du lupus et d’autres formes de maladies auto-immunes.

* Ces résultats d’essai interviennent alors que Biogen fait face à une pression croissante sur son portefeuille historique de médicaments contre la sclérose en plaques, en raison de difficultés liées aux prix et à la concurrence, ce qui l’incite à miser sur des produits plus récents, notamment le Leqembi contre la maladie d’Alzheimer, pour relancer sa croissance.

* Près de 29 % des patients ont obtenu une réduction d’au moins 70 % de l’activité de la maladie cutanée à la semaine 52, contre 21,7 % à la semaine 24, a indiqué Biogen.

* Le litifilimab a été globalement bien toléré et aucun nouveau problème de sécurité n’a été identifié, a-t-elle précisé.

* Cet essai de phase intermédiaire a recruté 93 adultes dont les symptômes cutanés n’avaient pas répondu aux médicaments antipaludiques standard ou qui ne les toléraient pas.

* Les effets indésirables les plus fréquents comprenaient des infections de type rhume, la grippe et des douleurs articulaires.

* Biogen a précisé que le litifilimab vise à supprimer l’inflammation en ciblant les récepteurs BDCA2 présents sur les cellules dendritiques plasmacytoïdes, des cellules immunitaires qui déclenchent et régulent les mécanismes de défense de l’organisme.

* Biogen prévoit de disposer des résultats de la phase avancée de l’étude au cours du premier semestre 2027.