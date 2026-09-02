Le médicament de Teva destiné au traitement des troubles immunitaires atteint son objectif principal lors d'un essai clinique de phase intermédiaire

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(Ajout des estimations de chiffre d'affaires au point 6, et des commentaires d'analystes aux points 8 et 9)

Le laboratoire pharmaceutique israélien Teva Pharmaceutical Industries TEVA.TA , TEVA.N a annoncé mercredi que son médicament expérimental avait contribué à prévenir les lésions intestinales liées au gluten chez les adultes atteints de la maladie cœliaque, atteignant ainsi l'objectif principal d'un essai clinique de phase intermédiaire.

Les actions de la société cotées aux États-Unis ont progressé de près de 3% en début de séance.

* La maladie cœliaque est une affection auto-immune dans laquelle le gluten déclenche une réponse immunitaire qui endommage l’intestin grêle. Elle touche plus de 3 millions de personnes aux États-Unis, selon Teva.

* Dans le cadre de cette étude, 50 patients suivant un régime sans gluten ont été répartis de manière aléatoire pour recevoir soit une injection sous-cutanée du traitement par anticorps TEV-408, soit un placebo. Deux semaines après avoir reçu une dose unique, les participants ont reçu pour consigne de consommer du gluten quotidiennement pendant six semaines.

* Une injection unique de TEV-408 a considérablement réduit les lésions et l’inflammation de l’intestin grêle par rapport au placebo au bout de huit semaines, a indiqué Teva.

* Les patients ont également signalé une diminution des symptômes digestifs, tandis qu’aucun nouveau problème de sécurité n’a été identifié, a ajouté la société.

* Il n’existe actuellement aucun traitement approuvé pour cette maladie et les patients doivent suivre un régime strict sans gluten, bien qu’une exposition accidentelle puisse toujours provoquer des symptômes et des lésions intestinales.

* Teva estime que le TEV-408 pourrait générer un chiffre d’affaires annuel maximal compris entre 1,5 milliard et 2 milliards (YY,YY milliards d'euros) de dollars dans le domaine de la maladie cœliaque.

* Le TEV-408 devrait également entrer en phase intermédiaire d’essai clinique pour le vitiligo, après que des données préliminaires ont montré une amélioration de la pigmentation cutanée chez les patients.

* Les résultats concernant la maladie cœliaque, qui font suite à des données positives sur le vitiligo, positionnent ce médicament comme "un atout prometteur pour le portefeuille de médicaments innovants de Teva dans au moins deux domaines où les besoins non satisfaits sont importants", a déclaré Louise Chen, analyste chez Scotiabank.

* Il présente en outre un potentiel dans d’autres maladies telles que la dermatite atopique et l’alopécie areata, a ajouté Louise Chen.